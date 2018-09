Adeit responderá a las preguntas de Hawking

valencia. La 22nd International Conference on General Relativy and Gravitation y la 13th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves han escogido como sede la ciudad de Valencia para despejar la 'x' de muchas de las cuestiones que lanzó Stephen Hawking antes de morir. El Rey Felipe VI será el presidente de honor de este congreso que gestiona la Fundación Adeit y que se celebrará en el Palacio de Congresos de Valencia el próximo mes de julio de 2019. Durante el certamen, se prevé la participación de los tres científicos galardonados con el Premio Nobel de Física 2017 por su estudio sobre las ondas gravitacionales, hombres clave del proyecto LIGO.