Una acusación particular pide a la jueza que reclame los papeles que firmó Mazón durante su comida el día de la dana Acció Cultural del País Valencià aprecia que la documentación rubricada por el president en El Ventorro puede tener relación con la emergencia, Pradas y Argüeso

Fachada del restaurante El Ventorro, lugar en el que comieron Mazón y Vilaplana el día de la dana.

Pablo Alcaraz Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 16:25 Comenta Compartir

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce como acusación particular en la causa de la dana, solicita a la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ... que incorpore al procedimiento los papeles que firmó el president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su comida en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024. Según la declaración en calidad de testigo de la periodista Maribel Vilaplana, comensal con la que el jefe del Consell almorzó el día de autos, Mazón habría rubricado una serie de documentos durante el almuerzo y, al parecer de ACPV, estos papeles podrían estar relacionados con la emergencia o con los dos investigados, la entonces consellera Salomé Pradas y su número 2, el secretario autonómico Emilio Argüeso.

A juicio de Acció Cultural, la firma de documentos por parte del president de la Generalitat «únicamente es requerida para decretos leyes, decretos del Gobierno o decretos de Presidencia, tasados y que en ningún caso exigirían recabarla a las quince horas, y menos en un restaurante». «A fin de verificar si la firma de documentos a la que asistió la sra. Vilaplana puede tener relación con los hechos que se investigan al poder tratarse de documentos relacionados con la emergencia en la que nos encontrábamos, y pudieran tener relación con las dos personas investigadas, es necesario averiguar qué se firmó a las quince horas del día 29/10/2024 por el expresidente de la Generalitat Valenciana», asegura el escrito presentado por esta acusación particular.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión