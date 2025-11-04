Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las aguas negras toman la Albufera por la falta de la quema de la paja del arroz
Fachada del restaurante El Ventorro, lugar en el que comieron Mazón y Vilaplana el día de la dana. MIKEL PONCE

Una acusación particular pide a la jueza que reclame los papeles que firmó Mazón durante su comida el día de la dana

Acció Cultural del País Valencià aprecia que la documentación rubricada por el president en El Ventorro puede tener relación con la emergencia, Pradas y Argüeso

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce como acusación particular en la causa de la dana, solicita a la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ... que incorpore al procedimiento los papeles que firmó el president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su comida en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024. Según la declaración en calidad de testigo de la periodista Maribel Vilaplana, comensal con la que el jefe del Consell almorzó el día de autos, Mazón habría rubricado una serie de documentos durante el almuerzo y, al parecer de ACPV, estos papeles podrían estar relacionados con la emergencia o con los dos investigados, la entonces consellera Salomé Pradas y su número 2, el secretario autonómico Emilio Argüeso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  3. 3 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  4. 4

    Los jugadores rechazan a Corberán
  5. 5 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  6. 6 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  7. 7

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  8. 8 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  9. 9 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía
  10. 10

    Adiós a los maceteros «feos» de Ribó: mobiliario sobrio de hormigón, flores de Pascua y granados para la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una acusación particular pide a la jueza que reclame los papeles que firmó Mazón durante su comida el día de la dana

Una acusación particular pide a la jueza que reclame los papeles que firmó Mazón durante su comida el día de la dana