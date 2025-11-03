Acord Social Valencià convoca una concentración tras la dimisión de Mazón para esta tarde en Valencia La entidad organiza una protesta en la plaza de la Virgen para celebrar el paso al lado del president de la Generalitat: «No ha dimitido, lo hemos hecho caer»

«No abandonaremos las calles hasta que haya verdad y justicia». Con marcado carácter reivindicativo y bajo el lema «Mazón no ha dimitido, lo hemos hecho caer. Honremos nuestra lucha», Acord Social Valencià ha convocado una concentración para celebrar el paso al lado del president de la Generalitat que ha hecho oficial el propio jefe del Consell durante la declaración institucional que ha tenido lugar en el Palau a primera hora de este lunes.

«¡Celebremos que Mazón se va, pero sin olvidar que los problemas continúan! Nuestro mejor homenaje a las 229 personas asesinadas es continuar la lucha. Sólo el pueblo organizado salva al pueblo», afirman desde las redes sociales de Acord Social Valencià.

La protesta tendrá lugar la tarde de este lunes a partir de las 19:00 horas en la plaza de la Virgen de Valencia. Cabe recordar que la organización convocante realizó una marcha hacia El Ventorro, restaurante en el que Mazón comió el día de la dana, y un homenaje con mantas térmicas, para recordar a los 229 fallecidos por la riada, en la plaza de la Virgen la jornada en la que se cumplía el primer aniversario de la tragedia.

Sin ir más lejos, a última hora del pasado domingo, un grupo de víctimas y afectados por la dana se agolparon en la plaza de Manises, a las puertas del Palau de la Generalitat, tras anunciarse que Mazón y el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para conocer de primera mano si se hacía pública la renuncia al cargo del todavía jefe del Consell.

Acord Social Valencià es, según se autodefine la propia de entidad, un «espacio de encuentro y construcción colectiva de población de territorio afectado por la barrancada junto al resto concienciada y solidaria»