Un accidente en la V-31 provoca más de 12 kilómetros de retenciones este miércoles

Al margen del accidente, también se registran las retenciones habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta

Redacción

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:17

La Dirección General Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles, 19 de noviembre, un accidente en la V-31 a la entrada a Valencia que está provocando más de doce kilómetros de retenciones. Según informan fuentes de Tráfico, los vehículos ya han sido retirados de la calzada pero continúan las retenciones, que van desde el kilómetro 1 en Silla al 13 en Horno de Alcedo sentido Valencia.

Al margen del accidente, también se registran las retenciones habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta. La situación es especialmente complicada en la A-7, donde se han notificado nueve kilómetros de colas entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante; seis kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona; seis kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona y otros dos kilómetros a la altura de Loriguilla sentido Alicante.

Otras de las vías más afectadas por el tráfico lento son la CV-35 y la V-30. Concretamente, la Pista de Ademuz registra cinco kilómetros de embotellamientos entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia y 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Alicante. Mientras que la V-30 presenta tres kilómetros de atascos entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7; dos kilómetros a la altura de Paterna sentido Valencia y 1,5 kilómetros a la altura de Pinedo sentido puerto.

Por su parte, en la CV-36 hay tres kilómetros de congestión enre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia y en la CV-30 otros dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30.

