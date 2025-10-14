Un accidente múltiple en la CV-30 colapsa varias vías este martes En el siniestro hay varios vehículos implicados y está provocando retenciones importantes en la V-30 y la V-31

Atascos en la V-30 este martes 14 de octubre.

Redacción Martes, 14 de octubre 2025, 08:46 | Actualizado 09:27h.

Un accidente múltiple este martes en la CV-30, a la altura de Paterna sentido Ronda Norte, está provocando importantes retenciones en varias vías. Según informan fuentes del Centro de Gestión de Tráfico, en el siniestro se han visto implicados varios vehículos y el incidente está afectando especialmente a la V-30, donde se registran hasta nueve kilómetros de retenciones, desde Mislata hasta el enlace con la Pista de Silla, en sentido hacia la A-7.

Como consecuencia del accidente, también se están produciendo retenciones en otras vías como la V-31, que superan los nueve kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo, en sentido hacia Valencia. Además, al siniestro también se le suman las retenciones habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Según la información recogida por la DGT a las 9.20 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-30: nueve kilómetros entre Pinedo y Mislata sentido hacia la A-7

- V-30: cinco kilómetros entre La Cañada y Quart de Poblet sentido puerto

- V-30: dos kilómetros entre el barrio de la Luz y Mislata sentido puerto

- A-7: ocho kilómetros entre La Malla y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: dos kilómetros a la altura de La Cañada sentido ALicante

-CV-35: seis kilómetros entre Cruz de Gracia y Benimàmet-Beniferri sentido Valencia

- V-31: siete kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia