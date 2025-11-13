Un accidente en la A-7 a la altura de San Antonio de Benagéber provoca más de seis kilómetros de atascos Además, esta misma vía presenta otros nueve kilómetros de retenciones en otros puntos

Redacción Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:27

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este jueves, 13 de noviembre, un accidente en la A-7 a la altura de San Antonio de Benegéber que está provocando más de seis kilómetros de retenciones. Además, esta misma vía presenta otros seis kilómetros de retenciones entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona y otros 3,5 kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante. Estos dos últimos como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Otra de las vías afectadas por el tráfico lento es la V-31, donde se registran once kilómetros de colas entre Silla y Catarroja sentido Valencia y otros dos kilómetros entre Horno de Alcedo y Sedaví sentido Alicante. Por su parte, en la CV-36 se han notificado cuatro kilómetros de retenciones entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia mientras que la CV-35 presenta seis kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia y 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la V-21, con tres kilómetros de embotellamientos entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad y la V-30, donde se registran dos incidencias: cuatro kilómetros de atascos entre el barrio de la Luz y Mislata sentido A-7 y 1,5 kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto. Por último, la CV-30 presenta dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30.