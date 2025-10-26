Abucheo en el Palau de la Música por otra avería en la sala Iturbi Un probema técnico obliga a cancelar la actuación del pianista Mao Fujita I Una avería en el ascensor de carga impide colocar el piano de concierto sobre el escenario

Los sobresaltos no cesan en el Palau de la Música. Y el malestar que generan se ha traducido esta tarde en un abucheo. El auditorio ha tenido que cancelar minutos antes del inicio del concierto la actuación del pianista Mao Fujita. Una avería en el ascensor de carga de la sala Iturbi hacía imposible que el piano de concierto pudiese estar en el escenario para interpretar en Concierto para piano de Grieg.

Una voz en megafonía ha anunciado que en su lugar se interpretaría la Suite n 1 de Peer Gynt del mismo autor. La noticia ha provocado el rumor de la sala que mostraba el estupor generado y varios abucheos de descontento. La voz de megafonía no ofreció la posibilidad de devolución del importe de las entradas del concierto que ofrecía la Royal Philarmonic y Vasily Petrenko.

Así, otra sorpresa en el Palau. La última llegó el pasado 30 de julio cuando se rompieron y desprendieron unos paneles del techo de la Sala Iturbi. Fue un daño especialmente llamativo, dado que en el auditorio las obras de reforma de la Sala Iturbi para reparar anteriores desprendimientos habían terminado sólo dos años antes. De hecho, hasta el día antes del inicio de la temporada no se supo si la sala Iturbi se encintraría en las condiciones óptimas.

El Palau estuvo cuatro años cerrado, desde 2019 hasta 2023, para acometer las obras de reforma necesaria tanto en la Sala Iturbi como en la sala Rodrigo. En una y otra se desprendieron techos que llevaron a que los Bomberos ordenaran la suspensión de la actividad en el auditorio. Desde ese momento la programación del Palau salió de sus instalaciones para deambular por distintos escenarios culturales de la ciudad.

En el devenir de este espacio cultural no han faltado los problemas de inundaciones, sin olvidar que ya fue necesaria una intervención para solucionar los problemas de desprendimiento del trencadís. Una fuente continua de sobresaltos.