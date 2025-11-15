700 ascensores siguen averiados tras la dana, uno de cada cinco en pisos con vecinos vulnerables

La patronal lo avisó en las innumerables mesas de expertos que se celebraron para analizar cómo reconstruir Valencia tras la dana del 29 de ... octubre de 2024. La barrancada arrasó más de 7.500 ascensores, y el volumen de trabajo sobre pasaba de manera evidente la capacidad de abastecimiento de las empresas valencianas. Más de un año después, alrededor de 700 elevadores están todavía sin funcionar en la zona cero. De todos ellos, alrededor de 150 se encuentran en fincas donde viven personas de movilidad reducida, ya sea por discapacidad o ciudadanos mayores.

«La dana dañó gravemente un total de 7.530 ascensores, sobre un parque de 28.553 instalaciones existentes en los municipios afectados. Gracias al esfuerzo del sector, se han conseguido reparar o sustituir cerca de 7.000 equipos», explican desde Ascencoval. En este sentido, es importante destacar que de los 7.000 equipos intervenidos aún se está trabajando en terminar la reparación de unos 170. Por tanto, en alrededor de 530 máquinas aún no se ha hecho intervención alguna. De estos últimos, unos 150 se encuentran en edificios donde están localizadas personas vulnerables.

Respecto a los ascensores prioritarios, a fecha de 27 de octubre según la patronal, de un total de 330 inmuebles identificados por los Ayuntamientos y sus servicios técnicos de Servicios Sociales, donde residen personas dependientes, mayores, o con movilidad reducida, se han conseguido reparar o están en curso de reparación 179. «La prioridad del sector ha sido y sigue siendo dar cobertura a los colectivos más vulnerables», subraya Emilio Carbonell, presidente de Ascencoval.

En el Plan Endavant se incluía como medida de emergencia crear ese listado de edificios prioritarios donde existieran personas con movilidad reducida. Desde Ascencoval aseguran que la gestión se ha realizado a través de los Ayuntamientos y sus servicios técnicos de Servicios Sociales, «un listado sobre el que Ascencoval está haciendo un seguimiento periódico del estado de cada equipo, lo que conlleva un gran esfuerzo de coordinación con sus empresas asociadas y con las que no lo están, con las que también se mantiene contacto».

Los datos, ofrecidos por la patronal de ascensores valenciana Ascencoval, ponen en duda el objetivo que se puso al principio de la recuperación de conseguir recuperar todas las máquinas antes de que finalizara el 2025. Y es que, según explican desde la federación, el 40% de los 700 ascensores que quedaría por terminar (unos 300) se encuentran con su situación bloqueada y paralizada. En el resto de casos, los técnicos aseguran que son reparaciones de «gran complejidad».

En el caso de los informes donde la situación está paralizada o bloqueada, el problema suele ser más burocrático que mecánico. Y es que las comunidades de vecinos han mostrado dificultades a la hora de tomar decisiones. En muchos casos, se enfrentan a presupuestos elevados para acometer la reposición de todos los desperfectos ocasionados por la riada que complican la elección de las instalaciones prioritarias, o bien están pendientes de trámites administrativos.

En este sentido, este jueves el vicepresidente segundo Vicente Martínez Mus se reunió con algunas de las asociaciones de afectados para conocer sus peticiones ahora que él es el máximo responsable de vigilar la recuperación tras la dana. Fuentes presentes en la reunión aseguran a LAS PROVINCIAS que desde la Generalitat se ha acudido a asociaciones europeas de mantenimiento de elevadores por la falta de personal técnico suficiente en todo el territorio español.

Además, una de las asociaciones de víctimas pidió que se estudie la posibilidad de sacar una línea de ayudas para comunidades de propietarios, con el objetivo de poder hacer frente a pagos como la reparación de los ascensores. «El vicepresidente nos dijo que lo estudiarían, pero que los recursos son los que son y que hay que repartirlos lo mejor posible para que llegue a todos», afirman las mismas fuentes.

A este respecto, la patronal asegura que en otros muchos casos sufren afectaciones leves, y se podrían volver a poner en funcionamiento en «un corto plazo» si se eliminaran los obstáculos que provocan la falta de decisión en muchos casos. «La evolución desde septiembre confirma que el trabajo está avanzando y que la coordinación entre empresas instaladoras, mantenedoras y administraciones está dando resultados. Nuestro compromiso sigue siendo finalizar todas las reparaciones con las máximas garantías y mantener informadas a las personas afectadas», destaca Emilio Carbonell.

Así pues, desde la patronal han distinguido que entre los mayores problemas que, todavía hoy, se encuentran las empresas de reparación, son diversos. Por un lado, algunos técnicos han encontrado severamente dañados, que requieren sustituciones completas de cabina, pistón o sistemas electrónicos. Por otro lado, algunas de las instalaciones requieren cambios de piezas demasiado específicas y a medida que son más difíciles de conseguir. Además, Ascencoval asegura que algunos de los edificios que siguen sin ascensor no se pueden cubrir porque todavía hoy siguen con algún problema estructural o de seguridad que no permite intervenir las máquinas.

Del mismo modo, existen casos donde ha sido necesario un trabajo administrativo intenso para identificar a la empresa mantenedora responsable, ya que son los titulares de las fincas los que deben notificar los cambios de mantenedora a la Conselleria de Industria. Por último, Ascencoval recuerda que la falta de mano de obra especializada «continúa siendo un desafío, pues el volumen de trabajo tras la dana sigue siendo siete veces superior al habitual». Pese a todo ello, la patronal asegura que la situación actual es similar a la analizada tras el verano, cuando ya anticipó que «las reparaciones pendientes son las más complejas» y que, por ello, los plazos podrían extenderse a pesar del esfuerzo extraordinario del sector.