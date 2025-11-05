Vilamarxant protege el monte de la Llomaina con una limpieza y poda Bomberos forestales realizarán prácticas de selvicultura con desbroce y triturado de restos en unas diez hectáreas

Paco Moreno Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:09

Proteger el monte de la Llomaina, donde se ubica la conocida zona recreativa de La Pedrera del Rey. Ese es el propósito de la petición de la concejalía de Medio Ambiente de Vilamarxant al Consorcio Provincial de Bomberos y que ha empezado ya a rodar. Varias unidades de bomberos forestales han revisado el terreno para iniciar las actuaciones de selvicultura preventiva en este monte de utilidad pública, incluido en su programa de prácticas, bajo la dirección de la unidad forestal del Consorcio Provincial de Bomberos.

Estas labores, indicaron desde el Ayuntamiento, se centrarán en la realización de una franja perimetral en el Área Recreativa de La Pedrera del Rey y en la adecuación del monte con acciones de apeo selectivo de arbolado, poda, desbroce y trituración de restos sobre una superficie de 97.313 metros cuadrados, lo que equivale a una superficie similar a la de diez campos de fútbol.

Los terrenos se encuentran en la zona de influencia del Parque Natural del Turia, donde Vilamarxant ha tenido un papel activo en la recuperación. Fue uno de los municipios que reclamó badenes inundables construidos en hormigón en lugar de pasarelas de madera. La petición fue recogida por la Conselleria de Medio Ambiente, que anunció dos de estaos pasos en Riba-roja y otros dos en Vilamarxant, como primera fase de recuperación de infraestructuras perdidas.

La recuperación de los caminos fue otra de las prioridades en la reconstrucción para esta localidad de Camp de Túria, al igual que obras de defensa en varios cauces de barrancos. Esto se tradujo en diques que ayudan a frenar los caudales de agua en caso de grandes avenidas, además de los arrastres.

Sirva como ejemplo del nivel de destrucción que la oficina técnica del parque natural desapareció por el embate de las aguas. Ahora, los técnicos trabajan en un local provisional, mientras sigue la limpieza en el propio río por parte de la Confederación del Júcar, en términos como Pedralba o Riba-roja por citar algunos cercanos, mientras que la Generalitat trabaja en la recuperación de senderos y la reforestación con arbustos y árboles.