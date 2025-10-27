Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajos de reconstrucción de la dana en el barrio de La Fuente en Utiel. Iván Arlandis

Utiel decreta dos días de luto oficial por el aniversario de la dana

Las banderas de todos los edificios públicos municipales ondearán a media asta y con crespón negro y habrá seis minutos de silencio en recuerdo de las víctimas

R. Gonzáles/ EP

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:48

Comenta

El Ayuntamiento de Utiel, con motivo del primer aniversario de la dana el próximo miércoles, ha decretado dos días de luto oficial. Dará comienzo a las doce del mediodía del día 29 de octubre y se prolongará hasta esa misma hora del día 31 de octubre, según se establece en el decreto firmado este lunes por el alcalde, Ricardo Gabaldón.

Durante esas dos jornadas, los actos oficiales del consistorio quedarán suspendidos. Además, las banderas de edificios públicos municipales ondearán a media asta con crespón negro.

Asimismo, se ha acordado la celebración de seis minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas. Este recuerdo a las víctimas tendrá lugar este miércoles a las 12.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento. El consistorio ha convocado a toda la ciudadanía a sumarse a este acto como «muestra de apoyo a familiares y allegados de los vecinos y vecinas fallecidos», y «como solidaridad con el conjunto de las víctimas de esta grave catástrofe».

Para el próximo año, el municipio realizará diferentes eventos conmemorativos como el acto de agradecimiento a colaboradores y voluntarios. También se instalará en las inmediaciones del río Magro un monolito en recuerdo de las víctimas y en homenaje a todas las personas que han ayudado en la recuperación. A todo ello se le sumarán diferentes acciones de reconocimiento a entidades y particulares que han apoyado a Utiel para «continuar avanzando y superar los efectos devastadores de la dana».

