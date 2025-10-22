Transportes inicia las obras de mejora de la N-332 entre Pego y Oliva Las afectaciones al tráfico en los primeros meses serán mínimas, limitándose a la colocación de conos en los arcenes porque los trabajos se desarrollarán sin ocupar la calzada

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inicia las obras de mejora de la N-332 entre Pego y Oliva. Esta actuación, con una inversión de 8,3 millones de euros, permitirá sustituir y mejorar los accesos en la carretera nacional, entre los kilómetros 206,5 y 209 y se lleva a cabo íntegramente en el término municipal de la localidad valenciana. Con este proyecto el Gobierno prevé poner fin al punto negro del cruce de la nacional en el hostal Sant Jaume.

Estos trabajos tienen como objetivo mejorar el control de los accesos a la carretera en ese tramo mediante actuaciones que supondrán una mejora significativa de la seguridad vial a lo largo de 2,5 km de la carretera. Hasta ahora, las obras se han dedicado a las reposiciones de servicios afectados, una fase previa fundamental para reubicar las instalaciones que atraviesan la zona de actuación.

A partir de este miércoles las labores entrarán en una nueva fase más visible, con trabajos de demoliciones, despejes y desbroces de vegetación, además de continuar con las reposiciones de servicios afectados. Esta etapa preparará el terreno para las obras principales del nuevo enlace y los caminos de servicio.

Las obras consistirán en la supresión de la intersección existente con la carretera CV-678, que da acceso a la localidad de Pego, y la construcción de un nuevo enlace con dos glorietas que ordenará el tráfico de forma más segura y eficiente. Además, se eliminarán numerosos accesos directos existentes desde propiedades colindantes mediante la ejecución de caminos laterales de servicio en ambas márgenes, con una longitud total de 4,5 kilómetros, que canalizarán este tráfico hacia el nuevo enlace.

En estos primeros meses de trabajo las afectaciones al tráfico serán mínimas, limitándose a la colocación de conos en los arcenes, ya que los trabajos se desarrollarán sin ocupar la calzada. A pesar de ello, desde el ministerio se ha rogado a los conductores que tengan la máxima prudencia al circular por la zona y que atiendan a la señalización de las obras.

Esta actuación se suma al compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por mejorar la carretera N-332 en la provincia de Valencia, que se menciona en el último contrato de conservación licitado por 31 millones de euros y que también incluye actuaciones específicas entre las localidades de Oliva y Sueca.