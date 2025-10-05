El tradicional Mercado Medieval contará con más de un centenar de actividades

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26 Compartir

ELa Pobla de Vallbona acogerá, del 10 al 12 de octubre, el gran Mercado Medieval, en el entorno del Parque Municipal Benjamín March Civera. Un acontecimiento que reúne a miles de visitantes y que se ha consolidado como un referente en la comarca y en toda la provincia de Valencia.

Durante tres días el corazón del municipio se transformará en un auténtico viaje al pasado medieval con macro desfiles, espectáculos ecuestres, exhibiciones de cetrería y vuelos controlados de aves rapaces, torneos medievales de gran formato, animación, rincón infantil, combates, arqueros y recreaciones históricas. Una cita ineludible para los amantes de la historia, la cultura y el entrenamiento con más de un centenar de actividades gratuitas para todos los públicos.

La animación de calle estará presente en todo momento gracias a juglares, trovadores, zancudos, bailarinas y músicos, además de los talleres, las atracciones infantiles y el teatro de marionetas y títeres, que harán las delicias de los más pequeños. El mercado contará con puestos de artesanía, gastronomía y productos locales, además de espacios como la granja de animales, la recua de ocas, el campamento de soldados y el palenque para los torneos medievales.

El viernes, 10 de octubre a las 17 horas se abrirá el Mercado con un gran desfile inaugural que recorrerá las principales calles del municipio y que a lo largo de tres días acogerá diferentes espectáculos y demostraciones con fuego, malabares y pirotecnia, un gran abanico de actividades que culminará el domingo 12 de octubre con el gran desfile de clausura.

Igualmente, dentro del calendario festivo, el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha organizado, junto con la Junta Central de Moros y Cristianos de La Pobla de Vallbona, la segunda edición de las Fiestas de Moros y Cristianos del municipio.

Las celebraciones comenzarán el viernes 10 de octubre con el Pregón y las Embajadas, que tendrán lugar en la Cubierta del Mercado. Continuarán el sábado 11 de octubre con la Entrada de Bandas a cargo de la Corporación Musical de La Pobla de Vallbona, a las 17:30 horas.

A las 18 horas llegará el momento más esperado: la segunda Entrada Mora y Cristiana del municipio, donde las diferentes comparsas recorrerán el centro de la localidad desde la calle Poeta Llorente, la calle Colón y finalizará en la calle Senyera.

Por su parte, el alcalde de la Pobla, Abel Martí, ha destacado la celebración, por noveno año, del Mercado Medieval, impulsado desde el ayuntamiento con el objetivo de «seguir construyendo una Pobla viva y activa, capaz de atraer visitantes y seguir dinamizando el municipio».

«Durante tres días, la Pobla se transforma en un gran ambiente festivo de inspiración medieval, con una amplia programación para todos los públicos. A ello se suman, por segundo año, las fiestas de Moros y Cristianos, con la II Entrada Mora y Cristiana, que poco a poco se consolidan y cada vez atraen a más vecinos y visitantes», ha subrayado Martí.