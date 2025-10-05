Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Mercado Medieval abrirá sus puertas el 10 de octubre, a las 17 horas. LP

El tradicional Mercado Medieval contará con más de un centenar de actividades

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26

ELa Pobla de Vallbona acogerá, del 10 al 12 de octubre, el gran Mercado Medieval, en el entorno del Parque Municipal Benjamín March Civera. Un acontecimiento que reúne a miles de visitantes y que se ha consolidado como un referente en la comarca y en toda la provincia de Valencia.

Durante tres días el corazón del municipio se transformará en un auténtico viaje al pasado medieval con macro desfiles, espectáculos ecuestres, exhibiciones de cetrería y vuelos controlados de aves rapaces, torneos medievales de gran formato, animación, rincón infantil, combates, arqueros y recreaciones históricas. Una cita ineludible para los amantes de la historia, la cultura y el entrenamiento con más de un centenar de actividades gratuitas para todos los públicos.

La animación de calle estará presente en todo momento gracias a juglares, trovadores, zancudos, bailarinas y músicos, además de los talleres, las atracciones infantiles y el teatro de marionetas y títeres, que harán las delicias de los más pequeños. El mercado contará con puestos de artesanía, gastronomía y productos locales, además de espacios como la granja de animales, la recua de ocas, el campamento de soldados y el palenque para los torneos medievales.

El viernes, 10 de octubre a las 17 horas se abrirá el Mercado con un gran desfile inaugural que recorrerá las principales calles del municipio y que a lo largo de tres días acogerá diferentes espectáculos y demostraciones con fuego, malabares y pirotecnia, un gran abanico de actividades que culminará el domingo 12 de octubre con el gran desfile de clausura.

Igualmente, dentro del calendario festivo, el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha organizado, junto con la Junta Central de Moros y Cristianos de La Pobla de Vallbona, la segunda edición de las Fiestas de Moros y Cristianos del municipio.

Las celebraciones comenzarán el viernes 10 de octubre con el Pregón y las Embajadas, que tendrán lugar en la Cubierta del Mercado. Continuarán el sábado 11 de octubre con la Entrada de Bandas a cargo de la Corporación Musical de La Pobla de Vallbona, a las 17:30 horas.

A las 18 horas llegará el momento más esperado: la segunda Entrada Mora y Cristiana del municipio, donde las diferentes comparsas recorrerán el centro de la localidad desde la calle Poeta Llorente, la calle Colón y finalizará en la calle Senyera.

Por su parte, el alcalde de la Pobla, Abel Martí, ha destacado la celebración, por noveno año, del Mercado Medieval, impulsado desde el ayuntamiento con el objetivo de «seguir construyendo una Pobla viva y activa, capaz de atraer visitantes y seguir dinamizando el municipio».

«Durante tres días, la Pobla se transforma en un gran ambiente festivo de inspiración medieval, con una amplia programación para todos los públicos. A ello se suman, por segundo año, las fiestas de Moros y Cristianos, con la II Entrada Mora y Cristiana, que poco a poco se consolidan y cada vez atraen a más vecinos y visitantes», ha subrayado Martí.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  5. 5

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  6. 6

    El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8

    Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer
  9. 9

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa
  10. 10 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El tradicional Mercado Medieval contará con más de un centenar de actividades

El tradicional Mercado Medieval contará con más de un centenar de actividades