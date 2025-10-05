Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un instante de la reunión con el ministro Ángel Víctor Torres. LP

Reunión con el ministro de Política Territorial

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26

El Ayuntamiento de Loriguilla se reunió el pasado 24 de septiembre con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la comisionada para la Reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez Seguí, el secretario de estado de Política Territorial, Arcadi España, y el presidente de Tragsa, Jesús Casas, así como con asociaciones de víctimas de la dana.

La reunión, celebrada en el Castell d'Alaquàs junto a los municipios afectados por la dana de octubre de 2024, tuvo como objetivo hacer un seguimiento de las obras de reconstrucción y las memorias valoradas que el Gobierno de España realiza periódicamente con los Ayuntamientos afectados. Estas reuniones permiten conocer de primera mano los avances y los impedimentos de la reconstrucción.

Durante la sesión también se presentó una nueva herramienta, que estará operativa en las próximas semanas, con la que los ciudadanos podrán consultar de manera abierta y transparente el estado de las obras y el destino del gasto público asociado a la reconstrucción. El Ayuntamiento de Loriguilla trasladó además su preocupación por los trabajos en la carretera C-3, en la dirección Valencia-Bunyol. También se agradeció al Gobierno de España «su compromiso y el cuidado con el que está tratando a todas las poblaciones afectadas», destacando que desde la catástrofe se ha tenido contacto directo con al menos tres ministros, quienes han colaborado de manera directa con la localidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  5. 5

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  6. 6

    El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8

    Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer
  9. 9

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa
  10. 10 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Reunión con el ministro de Política Territorial

Reunión con el ministro de Política Territorial