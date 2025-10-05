Reunión con el ministro de Política Territorial

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26 Compartir

El Ayuntamiento de Loriguilla se reunió el pasado 24 de septiembre con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la comisionada para la Reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez Seguí, el secretario de estado de Política Territorial, Arcadi España, y el presidente de Tragsa, Jesús Casas, así como con asociaciones de víctimas de la dana.

La reunión, celebrada en el Castell d'Alaquàs junto a los municipios afectados por la dana de octubre de 2024, tuvo como objetivo hacer un seguimiento de las obras de reconstrucción y las memorias valoradas que el Gobierno de España realiza periódicamente con los Ayuntamientos afectados. Estas reuniones permiten conocer de primera mano los avances y los impedimentos de la reconstrucción.

Durante la sesión también se presentó una nueva herramienta, que estará operativa en las próximas semanas, con la que los ciudadanos podrán consultar de manera abierta y transparente el estado de las obras y el destino del gasto público asociado a la reconstrucción. El Ayuntamiento de Loriguilla trasladó además su preocupación por los trabajos en la carretera C-3, en la dirección Valencia-Bunyol. También se agradeció al Gobierno de España «su compromiso y el cuidado con el que está tratando a todas las poblaciones afectadas», destacando que desde la catástrofe se ha tenido contacto directo con al menos tres ministros, quienes han colaborado de manera directa con la localidad.