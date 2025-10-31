Responsables del Gobierno destacan en Utiel la necesidad de agilizar las obras de reconstrucción La comisionada de la dana y el secretario de Estado de Política Territorial visitan las actuaciones en esta localidad

A. T. Alzira Viernes, 31 de octubre 2025, 16:21

El alcalde de Utiel , Ricardo Gabaldón, ha mantenido una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Política Territorial del Gobierno de España, Arcadi España , la Comisionada para la reconstrucción tras la dana , Zulima Pérez y el Director de la Oficina de Coordinación e Impulso del Comisionado de la DANA, Roger Llanes, a los que ha acompañado en el recorrido por las principales zonas afectadas por las inundaciones.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, concejales y técnicos municipales, han trasladado a los responsables del Gobierno Central la situación actual del municipio un año después de las inundaciones y han visitado algunas de las zonas en fase de reconstrucción como el cauce del río Magro y el Barrio de la Fuente para conocer una radiografía in situ del estado de recuperación del municipio.

Un encuentro en el que el alcalde de Utiel y los responsables de la administración central han coincidido en la necesidad de agilizar las obras de emergencia y avanzar en el proceso de reconstrucción con la coordinación de todas las administraciones implicadas para acelerar la vuelta a la normalidad y ofrecer a los vecinos los servicios necesarios.