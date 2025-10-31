Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet actualiza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana y anuncia lluvias el domingo en algunas zonas
Visita a Utiel. LP

Responsables del Gobierno destacan en Utiel la necesidad de agilizar las obras de reconstrucción

La comisionada de la dana y el secretario de Estado de Política Territorial visitan las actuaciones en esta localidad

A. T.

Alzira

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:21

Comenta

El alcalde de Utiel , Ricardo Gabaldón, ha mantenido una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Política Territorial del Gobierno de España, Arcadi España , la Comisionada para la reconstrucción tras la dana , Zulima Pérez y el Director de la Oficina de Coordinación e Impulso del Comisionado de la DANA, Roger Llanes, a los que ha acompañado en el recorrido por las principales zonas afectadas por las inundaciones.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, concejales y técnicos municipales, han trasladado a los responsables del Gobierno Central la situación actual del municipio un año después de las inundaciones y han visitado algunas de las zonas en fase de reconstrucción como el cauce del río Magro y el Barrio de la Fuente para conocer una radiografía in situ del estado de recuperación del municipio.

Un encuentro en el que el alcalde de Utiel y los responsables de la administración central han coincidido en la necesidad de agilizar las obras de emergencia y avanzar en el proceso de reconstrucción con la coordinación de todas las administraciones implicadas para acelerar la vuelta a la normalidad y ofrecer a los vecinos los servicios necesarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  3. 3 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  4. 4 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  9. 9

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Responsables del Gobierno destacan en Utiel la necesidad de agilizar las obras de reconstrucción

Responsables del Gobierno destacan en Utiel la necesidad de agilizar las obras de reconstrucción