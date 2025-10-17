Respiro emocional para las víctimas de la dana en Vilafranca Esta localidad castellonense acoge a 30 personas afectadas por las riadas y organiza todo un fin de semana de actividades

A. Talavera Alzira Viernes, 17 de octubre 2025, 13:44

Los gestos y actos solidarios con las víctimas de la dana no cesan pese a que en pocos días se cumplirá un año de esta gran tragedia. En este sentido, el municipio de Vilafranca acogerá a 30 personas de la asociación Víctimas Mortales de la DANA 29-O durante el fin de semana del 17 al 19 de octubre.

Las familias saldrán desde la ciudad de Valencia en autobús y llegarán al municipio donde serán acogidas y recibidas por el grupo de apoyo Vilafranca Solidària, creado para las necesidades urgentes, como la dana, que la comunidad local detecte.

Esta iniciativa está organizada colectivamente por la Fundació Comunitària La Nou, la asociación Víctimas Mortales DANA 29-O y el grupo de apoyo Vilafranca Solidària. Se ha contado con el apoyo económico de l'Ajuntament de Vilafranca, la Fundació Horta Sud, Caixa Popular, Grupo Ugarte, Fundación Telefónica, Lacomunicación, Florida Universitària i COMELSA y, también, de la colaboración de entidades como el CEIP En Blasco d'Alagó, A. C. Bureo de Vilafranca y el espacio de arte Abadia Seven.

Este encuentro surge de la necesidad de contar con un respiro emocional y descanso por parte de las familias afectadas tras haber pasado un año inusual y traumático. Por otra parte, esta actividad responde a la característica comunitaria de la Fundació La Nou y del grupo de Vilafranca Solidaria en ofrecer una respuesta a las catástrofes mediante la creación de una red de apoyo humano e interterritorial que favorezca la recuperación emocional y el fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades rurales y urbanas.

La programación de las actividades se ha adaptado a los criterios y las necesidades específicas que se observaron. Se realizarán paseos interpretados por el entorno rural y natural, juegos y dinámicas, como el trivial valenciano, para todas las edades, talleres de arte, Bureo con la Rondalla, así como, también, se contará con momentos destinados al descanso y la convivencia familiar.

Las actividades están destinadas principalmente a las familias que acogerá el pueblo de Vilafranca, sin embargo, el sábado 18 de octubre se realizarán varias acciones que estarán abiertas a la participación de

cualquier vecino o vecina.