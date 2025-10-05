Puesta en valor del trabajo de Unión de Mutuas en la mejora de la salud laboral

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha visitado las instalaciones de Unión de Mutuas de Castellón, donde ha destacado el compromiso constante de la Mutua con «la mejora de las condiciones laborales y la promoción del bienestar de los trabajadores». La dirigente provincial ha ensalzado el trabajo que desarrollan en favor de la salud laboral, la prevención de riesgos laborales y la atención a las personas trabajadoras. «Una labor esencial para garantizar entornos de trabajos más seguros», ha señalado.

En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha subrayado que, «desde sus inicios en 1990, la Mutua ha crecido de manera constante hasta consolidarse en diez Comunidades Autónomas, convirtiéndose en un referente en salud laboral y prevención de riesgos en toda la nación».

Desde su fundación en Castellón, por empresarios de la provincia, Unión de Mutuas ha ido ampliando su presencia por toda la nación y, con medios propios, pueden atender las necesidades de las empresas. Además, en 2004, un equipo de más de 120 profesionales fundaron el Hospital de Traumatología Unión de Mutuas en la ciudad de Castellón, el cual dispone de las mejores instalaciones especializadas en traumatología laboral para la atención de empresarios y los trabajadores protegidos.

El Hospital de Traumatología Unión de Mutuas, más allá de cumplir las labores asistenciales y de realizar las intervenciones quirúrgicas del día a día, cumple funciones de investigación y de formación del personal sanitario, contando con una moderna biblioteca virtual con acceso a las más actuales investigaciones científicas.

Para la presidenta provincial es «un orgullo» poder contar «en nuestra tierra» con estas instalaciones especializadas en traumatología laboral, asegurando que «más allá de ser un centro de referencia, cuenta con profesionales de calidad que ofrecen la mejor atención».