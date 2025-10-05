Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Todo preparado para las tradicionales paellas con las que se celebra el 9 d'Octubre

SILLA

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26

El próximo jueves 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, Silla vivirá uno de los momentos más esperados del año con la gran fiesta de las paellas populares en la avenida de Gandia, organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento. Para acoger este gran evento, en el que se han inscrito cerca de 3.500 personas, se instalarán tres carpas gigantes, se habilitará la pista de patinaje del polideportivo y la cubierta del CEIP El Patí. Además, los más pequeños podrán disfrutar desde primera hora de la mañana de juegos infantiles y actividades dirigidas como pádel, frontón, fútbol o 'skate'.

Después de comer, tal y como ha informado el Ayuntamiento, la fiesta continuará desde las 17 horas con la actuación de la orquesta Monaco Party que llenará la tarde de música. La Junta Local Fallera montará barras con precios populares.

Desde el Consistorio, se recuerda que la avenida de Gandia estará cortada al tráfico, por lo que se recomienda no acudir en coche. Cada grupo tendrá asignado su espacio con leña para la paella, mesa preparada, mantel y bolsas de reciclaje. Para garantizar la seguridad, habrá un dispositivo especial y un punto de atención médica.

