Un plaguicida arrastrado por la dana deja sin agua a Vilamarxant: «Hay 8.000 personas sin poder beber agua»

Los alcaldes han tenido la palabra en la sexta comisión sobre la dana celebrada este miércoles en la Diputación de Valencia. En ella, el alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, ha puesto de manifiesto el problema que desde abril han detectado en al agua y ha dejado a más de 8.000 vecinos sin agua. «Tenemos la sospecha y los técnicos especialistas en la materia así lo han dicho, de que el problema de la calidad de agua está relacionado con la dana. Se ha detectado un plaguicida y todos los análisis que hemos hecho hasta la fecha nos llevan a que hubiera llegado por la escorrentía de aguas hasta el acuífero del que no sólo se suministra a Vilamarxant, sino que también a municipios como Cheste, Pedralba o Riba-roja», ha indicado.

Troyano ha expuesto que para terminar con este problema, analizar de dónde proviene el producto que contamina al acuífero y eliminarlo se necesita una inversión de medio millón de euros que tendrá que desembolsar el Ayuntamiento.

«Me amparo en esta comisión, porque siempre que he necesitado algo de la Diputación de Valencia ha estado, por tanto tengo toda la confianza del mundo en que en que nos echará un cable, ya no para Vilamarxant, que es el que tiene el problema en este momento, dado que tenemos a 8.000 personas que no pueden beber, sino como portavoz de los pueblos de alrededor que a día de hoy no saben si se encuentran en esta situación o no», ha apelado.