Un nuevo puente en Requena sustituirá al construido durante las obras de emergencia

La pedanía de Hortunas, en el municipio de Requena, fue uno de los símbolos de la dana debido al nivel de destrucción que sufrió por ... la crecida del río Magro. Casas en precario equilibrio debido al empuje del agua y cauces irreconocibles al alterarse su fisonomía son algunos ejemplos de lo ocurrido. Eso ha obligado a construir un nuevo puente que sustituirá al levantado por la Diputación de Valencia como obra de emergencia.

Así lo confirmaron ayer fuentes del Ayuntamiento de Requena y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo que se hará cargo de la inversión. En la misma pedanía, el organismo estatal acomete la construcción de un muro de escollera con el mismo propósito, proteger a los vecinos de futuras inundaciones.

El puente construido en la fase de emergencia costó cerca de 900.000 euros y está en servicio desde hace tiempo. Se considera un acceso «fundamental» para los residentes y los campos agrícolas situados más allá, en dirección a Yátova.

Ahora bien, los técnicos de la Confederación indicaron que una reconstrucción mimética, lo que se hizo, no es suficiente, por lo que aprobaron un cambio en el diseño. Desde el consistorio indicaron que la conclusión es que el puente anterior, idéntico al actual, fue en realidad una presa que frenó el agua y los arrastres, provocando el desbordamiento y los daños en Hortunas.

Con ese criterio, el nuevo puente dejará un espacio mayor para el paso del agua bajo el tablero. Desde el gobierno municipal dieron por buena la obra realizada a pesar de su caducidad, al ser considerado un acceso imprescindible para la población. La nueva construcción ya está en marcha con la excavación necesaria para el pilotaje de la cimentación, como pudieron comprobar el pasado viernes el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, así como la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez.

El dique de protección está en ejecución desde hace tiempo. Tendrá una longitud de unos 800 metros y dará protección a todo el casco urbano de Hortunas. Además, desde la Confederación indicaron que se está ejecutando un cauce de aguas bajas con el objetivo de poder dirigir el caudal por un tramo fijo.

La mejora de la capacidad hidraúlica del cauce se considera indispensable. Las mismas fuentes comentaron que por este tramo del cauce llegó a pasar un caudal de 1.900 metros cúbicos por segundo, lo que da idea de la virulencia de la dana.

Otro problema añadido es la necesaria retirada de 50.000 metros cúbicos de sedimentos y rocas, arrastres de aguas arriba del Magro que acabaron en la zona de Hortunas. Sacar todo ese material fuera del cauce es también imprescindible como complemento a la inversión del nuevo puente. La Confederación ha pedido al Consistorio ayuda para que disponga un solar en el entorno donde se pueda almacenar todo ese material. La búsqueda sigue, aunque hay voluntad de ofrecer algún terreno, indicaron fuentes municipales.

Los sedimentos se han convertido en un problema para la restauración de numerosos cauces y el Magro no es una excepción. Construir el nuevo puente sin profundizar el lecho sería acometer una inversión inútil, dado que la capacidad final de desagüe seguiría siendo insuficiente en caso de nuevas inundaciones.