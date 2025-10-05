Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26 Compartir

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, presidió el pasado martes una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces donde dio cuenta y compartió el nuevo Protocolo frente al Riesgo de Inundaciones en Centros Docentes para la ciudad de Castellón. La alcaldesa de Castellón recordó que «se trata de una iniciativa pionera en nuestra ciudad y que se ha convertirá en referente a nivel estatal que tiene como objetivo determinar cuál es la manera de actuar en los centros educativos ante situaciones de emergencia y en la que llevamos más de un año trabajando, con especial protagonismo y en estrecha colaboración con los técnicos de Seguridad y Emergencias, así como las áreas municipales de Infraestructuras, Educación y la Secretaría General del Ayuntamiento».

Begoña Carrasco hizo hincapié en que «este es un documento de ciudad, que afecta de manera directa a miles y miles de familias de la ciudad de Castellón. Por tanto, queremos que cuente con el máximo consenso posible y que la información llegue de manera clara y precisa también a todos los grupos que conforman la Corporación Municipal, apostando por la transparencia para que conozcan de primera mano este nuevo protocolo. Porque aquí no importan los colores políticos sino la seguridad de los castellonenses».

La alcaldesa subrayó también que «el contenido de este nuevo protocolo ha servido ya de guía en la toma de decisiones ante el episodio de lluvias que la ciudad ha tenido durante las últimas horas, sirviendo como prueba de la aplicación de sus recomendaciones y de alguna de sus medidas a la hora de tomar decisiones como la suspensión de la actividad lectiva en la ciudad por razones de seguridad, como ocurrió en la jornada del pasado lunes 29 de septiembre». «Esta es la mejor prueba de la utilidad de este nuevo protocolo y de la necesidad de su puesta en marcha, aprovechando también las lluvias de las últimas horas», destacó Carrasco.

La primera edila recalcó también que «con este nuevo plan se unifican criterios en aras a una mejor operatividad y en el refuerzo al máximo de la seguridad de nuestros colegios, el personal docente y las familias, aumentando la certidumbre y la certeza para toda la comunidad educativa y para las familias de Castellón». «Garantizar a seguridad en el entorno de los centros escolares, con su alumnado, personal docente y no docente y las familias de nuestra ciudad es la principal prioridad para este equipo de gobierno Y por ello, Castellón tenía que contar con un protocolo específico, que diese una respuesta integral a las situaciones que se pueden dar en caso de fuertes lluvias en nuestra ciudad», inisitió.

Carrasco puso también el foco en que «tanto los colegios como sus comunidades educativas son colectivos especialmente vulnerables en situaciones de emergencias como los episodios de lluvias torrenciales. Así que es del todo prioritario contar con protocolos y medidas necesarias para dar la respuesta más rápida, segura y eficaz posible».

La primera edila subrayó que «hemos compartido este nuevo protocolo antes de su aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local», que se realizó el pasado miércoles.

La alcaldesa de Castellón también avanzó que, «una vez aprobado el texto por parte de la Junta Gobierno Local se compartirá también este Protocolo frente al Riesgo de Inundaciones en Centros Docentes en el Consell Escolar Municipal».

Carrasco también apuntó que «dentro de este protocolo se contempla también acciones encaminadas a algo tan importante como es la formación en materia de seguridad para los propios centros con la colaboración de los propios Bomberos de Castellón».

«Formar tanto a los docentes como los alumnos y alumnas sobre cómo actuar en casos de emergencias es también clave para toda la comunidad educativa y por ese queremos involucrarlos para que sean parte activa de este objetivo integral que pone a la seguridad como la principal de las prioridades para este equipo de gobierno», afirmó la alcaldesa.

Carrasco también alabó «la implicación de los Bomberos de Castellón a la hora de impartir formación en materia de prevención a la ciudadanía en diferentes puntos de la ciudad como son por ejemplo las urbanizaciones de montaña».