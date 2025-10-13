Moncada afianza el plan de limpieza en Masías

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:01 Comenta Compartir

El plan de limpieza extraordinario puesto en marcha por el Ayuntamiento de Moncada en el barrio de Masías sigue avanzando con paso decidido. Tras completar una primera fase centrada en la retirada intensiva de restos de poda y otros residuos depositados irregularmente, el consistorio activa ahora una nueva etapa destinada a consolidar los resultados obtenidos mediante el refuerzo de la presencia policial y el control del cumplimiento de las normas municipales.

Esta actuación forma parte de una estrategia integral para mejorar el estado de calles y espacios públicos del barrio, acordada en una reunión de coordinación en la que participaron representantes municipales, técnicos, Policía Local y la asociación vecinal de Masías. El objetivo: garantizar que la limpieza se mantenga en el tiempo y evitar que vuelvan a producirse acumulaciones de residuos que afectan a la imagen y salubridad del entorno.

«Este plan no es una actuación puntual ni simbólica. Estamos actuando con rigor y continuidad para preservar el buen estado del barrio y para poner freno a comportamientos incívicos que comprometen el bienestar común», ha explicado la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts. «Es una cuestión de convivencia, de respeto al espacio público y también de equidad: no es justo que unos pocos ensucien y que el conjunto de vecinos lo padezca», concreta la primera edil.

Desde el consistorio se ha reforzado la presencia de agentes de la Policía Local en la zona, con especial atención a los puntos más sensibles donde se han detectado depósitos incontrolados de poda y escombros. El objetivo es localizar a los infractores, disuadir nuevas conductas incívicas y, cuando sea necesario, aplicar las sanciones previstas en la normativa municipal.

La alcaldesa ha insistido en que la implicación de la ciudadanía es «fundamental» para el éxito del plan: «Los servicios municipales hacen su trabajo, pero el verdadero salto de calidad llegará cuando todos asumamos que cuidar el entorno es una responsabilidad compartida. Apelamos al sentido cívico de los vecinos y vecinas de Masías, que han demostrado en muchas ocasiones su compromiso con el barrio».

El plan continuará con la implementación de las medidas previstas, que incluyen una campaña específica de concienciación ciudadana, la constitución de mesas de seguimiento trimestrales con participación vecinal y el refuerzo de los medios técnicos y humanos allí donde sea necesario. Con esta estrategia, el Ayuntamiento de Moncada reafirma su compromiso con el barrio de Masías y con la mejora continua del espacio público.