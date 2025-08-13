Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Justiprop atiende las dudas de los afectados por la dana. JL Bort

Justicia presta asesoramiento gratuito a más de 2.000 personas afectadas por la dana

El servicio atendió la tramitación de ayudas públicas o la gestión de dudas jurídicas

A. T.

Alzira

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:54

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ofreció el servicio de asesoramiento jurídico gratuito a un total de 2.168 personas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, a través de 32 puntos Justiprop y delegaciones colegiales de la abogacía habilitados en los municipios más afectados.

Este servicio proporciona orientación legal en la tramitación de ayudas públicas, gestiona tanto dudas jurídicas como trámites administrativos y realiza otras gestiones derivadas de los daños sufridos por la riada.

Los datos obtenidos corresponden a las personas atendidas desde su implantación, el 12 de noviembre, hasta el 15 de julio, informa la Generalitat.

Concretamente, el servicio atendió a 860 personas damnificadas en noviembre y en el mes de diciembre, fueron 638 las personas atendidas.

Con respecto a 2025, en enero se prestó asesoramiento a 252 personas; en febrero a 185; en marzo a 77 y en abril a 59 personas. En el mes de mayo se han atendido a 52 personas; en junio a un total de 36 y, finalmente, nueve personas en la primera quincena de julio. Por tanto, el total desde la puesta en marcha de este servicio es de 2.168 personas atendidas, añaden las fuentes.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha indicado que «desde el primer momento, tuvimos claro que la ciudadanía debía contar con apoyo jurídico gratuito, cercano y efectivo».

Martínez ha agradecido el compromiso de los equipos desplegados en cada punto Justiprop y de los colegios de la abogacía, que «han estado donde se les necesitaba, prestando un servicio público fundamental y actuando con gran profesionalidad y sensibilidad en una situación difícil para muchas familias».

Con esta actuación, añade, la Generalitat reafirma su compromiso con una justicia «cercana y accesible, que prioriza la atención a la ciudadanía en situaciones de vulnerabilidad, y promueve una Administración comprometida y orientada a la mejora continua por y para el servicio público».

