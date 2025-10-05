El Jove Fest da la bienvenida al otoño

Extras. MISLATA Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26 Compartir

El pasado viernes, 26 de septiembre, el Anfiteatro Felipe Bellver se convirtió en el escenario del Mislata Jove Fest 2025, un evento que se ha consolidado como el arranque oficial del curso para la juventud del municipio. El evento volvió a aglutinar espectáculo de música en directo, talleres, propuestas de voluntariado y puntos de información que transformaron la tarde en un escaparate de iniciativas juveniles y asociativas.

Los estands de los Centros Jóvenes, el Punto Violeta, el IVAJ y el programa de Corresponsales Joves acercaron a la población joven sus proyectos mediante actividades dinámicas y recursos formativos. También participaron entidades con mucha trayectoria en Mislata, como Scout Impeesa XV, Júniors Shalom, Cruz Roja, Esplai Tabalet, Quera y Jóvenes Socialistas, que compartieron experiencias y oportunidades de implicación con la sociedad.

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, acompañado por la vicealcaldesa, María Luisa Martínez Mora, la concejala de Juventud, Nerea Gimeno, y otros miembros del gobierno municipal, recorrió los espacios y subrayó la importancia de estas iniciativas para «reforzar la red de participación juvenil y garantizar que las y los jóvenes tengan siempre un lugar activo y oportunidades para formar parte de la vida cultural y asociativa de Mislata».

Por su parte, la concejala de Juventud, Nerea Gimeno, destacó: «El Mislata Jove Fest un punto de encuentro para la juventud, un espacio para descubrir recursos, asociaciones y proyectos que les permiten crecer, participar y expresarse. El objetivo es que el público joven, los estudiantes, sientan que Mislata es un municipio que apuesta por ellos, y desarrolla sus ideas para mejorar nuestro crecimiento como ciudad».

La jornada concluyó con el concierto de la banda madrileña Merino, que volvió a la ciudad por segunda vez para presentar en directo su último trabajo, 'El Bosque'. Con un repertorio que combina pop y folk y letras de gran carga emocional, el grupo llenó de energía el anfiteatro del parque de la Democracia, y puso un final a un festival que marca el inicio del curso juvenil y la temporada cultural de otoño en Mislata.