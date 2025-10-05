Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los estands del Jove Fest. LP

El Jove Fest da la bienvenida al otoño

Extras.

MISLATA

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26

El pasado viernes, 26 de septiembre, el Anfiteatro Felipe Bellver se convirtió en el escenario del Mislata Jove Fest 2025, un evento que se ha consolidado como el arranque oficial del curso para la juventud del municipio. El evento volvió a aglutinar espectáculo de música en directo, talleres, propuestas de voluntariado y puntos de información que transformaron la tarde en un escaparate de iniciativas juveniles y asociativas.

Los estands de los Centros Jóvenes, el Punto Violeta, el IVAJ y el programa de Corresponsales Joves acercaron a la población joven sus proyectos mediante actividades dinámicas y recursos formativos. También participaron entidades con mucha trayectoria en Mislata, como Scout Impeesa XV, Júniors Shalom, Cruz Roja, Esplai Tabalet, Quera y Jóvenes Socialistas, que compartieron experiencias y oportunidades de implicación con la sociedad.

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, acompañado por la vicealcaldesa, María Luisa Martínez Mora, la concejala de Juventud, Nerea Gimeno, y otros miembros del gobierno municipal, recorrió los espacios y subrayó la importancia de estas iniciativas para «reforzar la red de participación juvenil y garantizar que las y los jóvenes tengan siempre un lugar activo y oportunidades para formar parte de la vida cultural y asociativa de Mislata».

Por su parte, la concejala de Juventud, Nerea Gimeno, destacó: «El Mislata Jove Fest un punto de encuentro para la juventud, un espacio para descubrir recursos, asociaciones y proyectos que les permiten crecer, participar y expresarse. El objetivo es que el público joven, los estudiantes, sientan que Mislata es un municipio que apuesta por ellos, y desarrolla sus ideas para mejorar nuestro crecimiento como ciudad».

La jornada concluyó con el concierto de la banda madrileña Merino, que volvió a la ciudad por segunda vez para presentar en directo su último trabajo, 'El Bosque'. Con un repertorio que combina pop y folk y letras de gran carga emocional, el grupo llenó de energía el anfiteatro del parque de la Democracia, y puso un final a un festival que marca el inicio del curso juvenil y la temporada cultural de otoño en Mislata.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  5. 5

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  6. 6

    El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8

    Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer
  9. 9

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa
  10. 10 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Jove Fest da la bienvenida al otoño

El Jove Fest da la bienvenida al otoño