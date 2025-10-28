Joselito será nombrado Hijo Adoptivo de Utiel

P. M. VALENCIA Martes, 28 de octubre 2025, 13:42 Comenta Compartir

El próximo sábado 1 de noviembre, a las 19.30 horas, el Teatro Rambal se vestirá de gala para acoger el acto oficial de nombramiento honorífico como hijo adoptivo de Utiel al artista José Jiménez Fernández, Joselito. Una ceremonia especial que además contará con actuaciones teatrales y musicales de artistas utielanos que acompañarán al evento institucional.

Un título honorífico recogido en el Reglamento de Honores y Distinciones de Utiel que se concede a aquellas personas nacidas fuera del municipio por el desarrollo de méritos excepcionales que merecen un verdadero reconocimiento colectivo como es el caso del actor y cantante de proyección internacional, natural de Beas de Segura pero utielano de adopción tras estar casi toda su vida afincado en el municipio.

Joselito recibirá la distinción de «Hijo adoptivo de Utiel» tras la aprobación previa de su nombramiento en sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Utiel. Con este nombramiento sumará así dos reconocimientos honoríficos del consistorio utielano ya que en 2022 una de las calles del municipio fue rotulada con su nombre.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha remarcado: «Joselito es un embajador extraordinario de su pueblo adoptivo, Utiel. Todos lo consideramos un utielano más y así nos lo ha demostrado con su cercanía en el trato y con el cariño y afecto que siempre traslada allá donde va haciendo gala de su «utielanía» promocionando las costumbres y tradiciones de su pueblo adoptivo». El Ayuntamiento de Utiel invita a la ciudadanía a asistir a este acto de reconocimiento al artista que se celebrará en el Teatro Rambal con entrada libre.

José Jiménez Fernández, mundialmente conocido como Joselito, nació en Beas de Segura (Jaén) pero llegó a Utiel siendo un niño y desde entonces, inició una carrera vertiginosa en el mundo del cine y de la interpretación que le llevaron a ser considerado como un niño prodigio. Desde su primer largometraje en 1956, «El pequeño ruiseñor» , hasta la actualidad, ha alcanzado un meritorio reconocimiento y proyección internacional con destacadas incursiones tanto en el mundo del cine como de la televisión con intervenciones públicas en las que ha actuado como embajador excepcional de Utiel.