Jornada de homenaje a los mayores, dentro de las Fiestas Patronales

Las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de la Paciencia dedicaron el pasado miércoles una jornada especial a rendir homenaje a los mayores del municipio, en un emotivo día que puso en valor la memoria, la experiencia y el papel esencial de los vecinos de más edad en la vida comunitaria. La programación comenzó con una misa homenaje a los mayores, celebrada en la parroquia de San Jaime, tras la cual se organizó una multitudinaria comida de hermandad en la que participaron cerca de 500 personas, consolidando este encuentro como uno de los más entrañables y esperados dentro del calendario festivo.

Durante el acto, el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, impuso la tradicional banda a los dos vecinos de mayor edad: Pepita Ahis Sirvent, de 95 años, y Jaime Ahis Sirvent, de casi 99 años, quienes repitieron un año más como protagonistas indiscutibles de la jornada. La emoción y los aplausos de todos los presentes acompañaron este reconocimiento a los dos hermanos, símbolo de longevidad y arraigo en la localidad.

Por la tarde, la música tradicional se convirtió en protagonista cuando las 'dolçaines' y 'tabalets' de la Colla l'Embolic d'Orpesa llenaron de alegría y sonido la plaza Mayor, creando un ambiente festivo que reunió a vecinos y visitantes en torno a las raíces musicales valencianas. La jornada concluyó con la celebración del Septenario a la Virgen de la Paciencia en la parroquia de San Jaime, un acto religioso que, como cada año, unió a numerosos fieles en oración y recogimiento.

El concejal de Fiestas, David Juárez, quiso destacar el valor de esta jornada: «Hemos querido poner en el centro de nuestras fiestas a nuestros mayores, que son la memoria viva de Oropesa y los que han transmitido nuestras tradiciones de generación en generación. El reconocimiento a Pepita y Jaime, que un año más nos emocionan con su presencia, es también un reconocimiento a todos los abuelos y abuelas del municipio. Las fiestas de la Virgen de la Paciencia son de todos, y hoy han sido, especialmente, las fiestas de ellos». Con este homenaje, Oropesa del Mar reafirma su compromiso con la dignificación y reconocimiento de sus mayores, al tiempo que continúa avanzando en la celebración de unas fiestas patronales que unen tradición, devoción y comunidad.