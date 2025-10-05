Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Acto celebrado el pasado día 1 de octubre. LP

Jornada de convivencia y reconocimiento para celebrar el Día de los Mayores

ALCÀSSER

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26

El Ayuntamiento de Alcàsser celebró el 1 de octubre el Día de las Personas Mayores con un entrañable acto en la plaza del Castell, en una tarde repleta de afecto, convivencia y homenaje a uno de los colectivos más valiosos del municipio. La jornada comenzó con una merienda popular, en la que las personas mayores compartieron risas, conversaciones y buenos momentos en un ambiente festivo. A continuación, el Duo Paradais animó la plaza con su música, invitando a todos y todas a bailar y disfrutar de una velada inolvidable.

El acto contó con la presencia de la diputada de Bienestar Social e Inclusión de la Diputación de Valencia, Imma Gonzàlez, quien quiso acompañar a las vecinas y vecinos de la localidad en esta celebración tan especial.

Durante el evento, el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo Llácer, destacó: «Las personas mayores son un pilar fundamental de nuestra sociedad. Son memoria, experiencia y valores. Esta jornada es una manera humilde pero sincera de devolverles una parte del cariño que siempre nos brindan».

El encuentro comenzó con una merienda popular y finalizó con una actuación musical en la plaza del Castell

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Mayores y Salud de Alcàsser, Mari Carmen Romaguera, agradeció la implicación de todas las personas asistentes y subrayó: «Desde el Ayuntamiento trabajamos cada día por el bienestar de nuestros mayores. Actividades como esta refuerzan los lazos entre generaciones y visibilizan la importancia de seguir construyendo un pueblo inclusivo y afectivo».

El Ayuntamiento de Alcàsser agradece profundamente la participación y la energía de todas las personas mayores que, con su generosidad y sabiduría, siguen enriqueciendo la vida del municipio.

