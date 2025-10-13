Impulso al mercado laboral juvenil con la Feria de Empleo

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00 Compartir

El Ayuntamiento de Alfafar ha acogido con éxito la celebración de la Feria de Empleo Talento Joven Alfafar 2025, una jornada que ha reunido a 21 empresas y cerca de 500 inscritos con el objetivo de fomentar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral de la juventud de Alfafar y la comarca de l'Horta Sud. La iniciativa, impulsada por la Diputación de Valencia y Cámara Valencia con la colaboración del consistorio, se celebró en el espacio Ikea de Alfafar Park y contó con una gran participación ciudadana. A lo largo del día se registraron 89 ofertas, 1.419 candidaturas presentadas y 309 entrevistas programadas.

Durante el acto de apertura, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, agradeció a las entidades organizadoras por haber elegido el municipio como sede de este encuentro laboral, especialmente en un momento en el que Alfafar sigue recuperándose tras los efectos de la dana: «Este gesto tiene un valor especial para nuestro municipio, porque demuestra que no estamos solos. Que contamos con aliados que creen en nuestro potencial y apuestan por el futuro de Alfafar», señaló.

Adsuara destacó la implicación del Ayuntamiento con la creación de oportunidades reales de empleo y formación, y anunció la próxima apertura de un nuevo centro municipal de formación profesional, al lado del parking de Tauleta, en el que se impartirán certificados de profesionalidad en sectores con alta demanda: «Tenemos una apuesta grande en este centro, con un amplio catálogo de formaciones que permitirán a las personas desempleadas encontrar su propio itinerario profesional. Al mismo tiempo, vamos a seguir renovando los planes de empleo».

Por su parte, la concejala de ADL, Empleo y Formación, Noelia Moreno, destacó el alcance del nuevo proyecto formativo del municipio: «Vamos a unificar todos los recursos de empleo y formación en un único edificio. Contaremos con el servicio de Aula Mentor, donde ofreceremos formación en digitalización informática, introducción a la inteligencia artificial y otras materias de actualidad», explicó. La concejala subrayó además que el nuevo espacio pondrá a disposición de la ciudadanía más de 400 unidades formativas en áreas como comercio, marketing, idiomas, comunicación, administración, medioambiente y oficios, entre muchas otras: «Queremos que Alfafar sea un referente en formación accesible, actualizada y orientada al empleo», afirmó.

La feria combinó las entrevistas de trabajo con actividades formativas y motivacionales, como la conferencia 'Los 10 mandamientos para crear la película de tu vida', el taller 'Tu talento merece un Óscar' y la charla 'En busca de talento: ¿qué valoran las empresas?'. Estos espacios ayudaron a las personas participantes a reforzar sus habilidades y conocer de primera mano las claves que las empresas valoran durante los procesos de selección.