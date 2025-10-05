Impulso al empleo con más de 80 contrataciones para la reconstrucción

Extras. PAIPORTA Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26 Compartir

El Plan de Apoyo al Empleo tras la dana, financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y gestionado por el Ayuntamiento de Paiporta en colaboración con Labora, continúa avanzando con fuerza en la recuperación del municipio. En el marco de este programa, se han incorporado 38 personas más para reforzar durante un año los distintos servicios municipales, especialmente en tareas de mantenimiento, mejora de infraestructuras y actuaciones en espacios públicos, a través del Espai (Equipo de Servicios Públicos y Apoyo a la Intervención Municipal).

Esta iniciativa tiene como doble objetivo la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la dana y la inserción laboral de personas desempleadas de larga duración.

Esta segunda fase, se suma a una primera etapa en la que se incorporaron ya 46 personas desempleadas seleccionadas por Labora. Con ello, el programa ha superado las 80 contrataciones.

Los perfiles profesionales contratados abarcan tanto Oficios, como pintores, soldadores o personal de mantenimiento; como de Servicios, con limpiadores y jardineros; como de Administración, como conductores, auxiliares administrativos o informáticos.

El concejal de Economía, Ocupación y Comercio, José Antonio Redondo, ha dado la bienvenida al nuevo personal, destacando el valor social y económico del programa. Así, Redondo ha destacado que «esta iniciativa es un impulso para Paiporta y para la ciudadanía, una forma de avanzar unidos en la recuperación de nuestro pueblo».