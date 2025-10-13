La horchata artesana se promociona en la cocina con el chef Lluís Penyafort

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:01 Compartir

El Gremio de Orxaters Artesanos de Alboraya junto con Alboraya Turismo continúan llevando a cabo acciones formativas en los Centros de Dinamización del Turismo de Valencia. La pasada semana se impartió un curso de cocina con horchata artesana del Club de Producto, una iniciativa formativa destinada a profundizar en este emblemático producto. La Red de Centros de Turismo (CdT) es la herramienta de Turismo Comunidad Valenciana que tiene entre sus objetivos la innovación y promoción de la gastronomía, y de la hostelería y el turismo.

La acción, enmarcada en la estrategia de posicionamiento del Club de Producto Alboraya Artesanos de la Horchata, pone en valor la calidad de la horchata artesana y la promociona como un producto versátil que puede formar parte del recetario de cualquier cocina, en platos dulces y también salados, más allá del conocido uso como merendar o postres. Lluís Penyafort, divulgador, cocinero y asesor gastronómico, ha sido el formador encargado de impartir este curso.

La actividad fue dirigida principalmente al personal de sala en activo y fijos discontinuos del sector turístico. El objetivo principal de la iniciativa fue el de fomentar la venta de la horchata artesana de Alboraya en los restaurantes, explorando para lo cual sus posibilidades a través de maridajes creativos que puedan potenciar su valor gastronómico dentro de sector hostelero.

El programa formativo hizo un completo recorrido por el universo de la horchata. Los contenidos incluían desde los procesos básicos de su elaboración, hasta análisis detallado de sus características nutricionales y organolépticas, complementados con una cata práctica. Así mismo, los asistentes pudieron conocer el origen y la tradición de este cultivo, profundizando en las estaciones del cultivo de la chufa, un producto arraigado a la identidad local. También sirvió para presentar la labor del Gremio de Orxaters y del Club de Producto. La parte más innovadora del taller se centró en la exploración de recetas y maridajes creativos, abriendo una puerta a nuevas formas de disfrutar y comercializar esta bebida milenaria en el contexto de la restauración moderna. Algunos de los platos que realizaron fueron una ensalada de horchata y 'fartons', arroz de setas con horchata y cebiche de lubina con leche de tigre de horchata.