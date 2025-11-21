La Fundación Princesa de Girona pone en valor el papel de los jóvenes en la reconstrucción de la dana en un evento celebrado en Aldaia Cerca de 900 jóvenes de centros educativos de municipios afectados han asistido al acto en el que se han expuesto las acciones realizadas en el marco del Plan especial de intervención

R. X. Aldaia Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

El polideportivo de Aldaia se ha convertido en escenario del 'Princesa de Girona CongresFest x Valencia', impulsado por la Fundación Princesa de Girona. Un evento que ha acogido historias inspiradoras, conferencias, talleres y actuaciones musicales dirigidas a poner en valor las diferentes acciones que la institución ha desplegado desde enero a través del Plan especial de intervención para jóvenes de Valencia, con el objetivo de contribuir en la reconstrucción del ecosistema joven afectado por la dana.

Las cuatro líneas de este Plan -educación, emprendimiento joven, salud y bienestar y visibilidad del talento- han sido, precisamente, el hilo conductor del evento, que ha contado con la participación de más de 30 personas, entre voluntarios, premiados Princesa de Girona y profesionales implicados en su implementación y desarrollo. Con un formato dinámico, ha girado en torno a sus experiencias con la intención también de reconocer su labor, celebrar sus logros y compartir sus aprendizajes, así como inspirar a los jóvenes asistentes, reforzar su espíritu de superación y resiliencia y visibilizar los valores de la reconstrucción, colaboración y futuro compartido.

Todo ello, ante cerca de 900 estudiantes de centros educativos de poblaciones como Paiporta, Algemesí, Alfafar, Catarroja, Valencia, Aldaia o Sedaví, y presentado por Pablo Úbeda y Gynebra, dos jóvenes que forman parte del grupo 'Generación x Valencia' (GxVLC), y Alberto Jiménez, conocido profesor de teatro de Aldaia.

Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona, ha manifestado que «después de trabajar durante meses con los jóvenes de Valencia, hoy los hacemos protagonistas y les damos las gracias porque, desde el primer momento, se han implicado en el Plan, han aportado ideas y, desde la Fundación, hemos podido contribuir a que ellos, los jóvenes, desarrollen su talento y aporten su mirada en el proceso de reconstrucción».

Ampliar Autoridades participantes en el acto. LP

Por su parte, Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, ha declarado que «en nombre de Aldaia y de todos los municipios afectados por la dana, estamos inmensamente agradecidos por este rayo de luz y esperanza que es la Fundación Princesa de Girona. Y que hoy, en esta jornada, refleja el trabajo de todo un año. Es emocionante pensar que hemos pasado de un momento de desesperanza y de frustración a una etapa de esperanza, de talento y de mirada joven en la reconstrucción».

Cabe recordar que, a principios de año, la Fundación Princesa de Girona impulsó el Plan especial de intervención para jóvenes de Valencia después de la catástrofe con el objetivo de contribuir en la reconstrucción del ecosistema joven afectado por la dana, trabajando a través de cuatro ámbitos: la educación, el emprendimiento joven, la salud y bienestar y la visibilidad del talento.

Durante el Princesa de Girona CongresFest x Valencia se ha reflexionado sobre el papel de los centros educativos en la reconstrucción, la importancia del emprendimiento joven con impacto en este proceso y la necesidad del cuidado del bienestar emocional en el proceso de recuperación. Así, se han expuesto experiencias de docentes voluntarios que se desplazaron desde distintos puntos de España; se han dado a conocer proyectos que surgieron a raíz de la «gira de retos para la reconstrucción como Movement 4 Monument, una solución innovadora para restaurar los espacios públicos; BioSoil, dedicada al desarrollo de microorganismos para eliminar contaminantes; WaTech, un sistema para contener avenidas torrenciales o Made al Poble, para la venta online de productos artesanos kilómetro cero.

Apoyo psicosocial a 1.680 personas

También se ha expuesto el trabajo de entidades como la Asociación Betania para ofrecer apoyo psicosocial a niños, jóvenes y familias del que se han beneficiado 1.680 personas con 3.585 atenciones. Así como la experiencia de dos deportistas valencianos que han sido candidatos al Galardón Princesa de Girona a los Valores: la gimnasta Lucía Muñoz y el ciclista Eric Igual. Con la sorpresa del vídeo del futbolista Ferran Torres enviando un mensaje de apoyo y ánimo a los jóvenes.

La importancia de la música en este proceso de reconstrucción también se ha puesto de manifiesto a través de «La voz de Valencia» y la Fundación Horta Sud, que han impulsado la reconstrucción comunitaria de una antigua discoteca de Benetússer para convertirlo en un hub de talento joven. Art House Academy, compuso la canción «Mano a mano», una pieza que se ha interpretado al final del evento y que ha protagonizado uno de los momentos más especiales. Durante el acto también han actuado jóvenes cantantes emergentes del programa «Generación arte» de la Fundación.