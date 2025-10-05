Éxitos en el Concurso de Sant Donís de este año

Extras. ALBAL Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26 Compartir

La localidad de Albal está de enhorabuena: David Esteve Pastisseria, natural de Albal y con sede en la calle Burriana, 17 de Valencia, ha hecho doblete en el Concurso Sant Donís 2025, organizado por el Gremio de Maestros Confiteros de Valencia, al alzarse con los premios a la Mejor Mocaorà y Mejor Escaparate, este último por su impresionante reproducción de la Iglesia de San Nicolás.

David Esteve comentó: «Este año estamos especialmente orgullosos de nuestra propuesta. Sentimos un gran cariño por esta iglesia y queríamos rendir un homenaje a su belleza y simbolismo. Llevamos varias semanas probando colores y realizando los dibujos minuciosamente para que cada detalle fuera lo más fiel y real posible».

En la categoría de Mejor Mocaorà, el segundo premio fue para Pastelería Galán, situada en Avinguda de les Corts Valencianes, 92, donde el maestro pastelero José Vicente Galán volvió a sorprender al jurado con su maestría en la elaboración de estos tradicionales dulces valencianos. El tercer premio correspondió a Horno San Antonio. Por su parte, en la modalidad de Ornamentación Comercial, Horno San Antonio obtuvo el segundo puesto, mientras que Pastelería Galán se alzó con la tercera distinción, consolidando su reputación como referente en creatividad y presentación.

Este año, cabe destacar especialmente el resultado de Pastelería Galán, que, tras ser arrasada por la dana, ha logrado rehacerse gracias a un gran esfuerzo, demostrando que sigue siendo todo un referente en el sector.

José Vicente Galán declaró: «Este año estamos especialmente satisfechos con el resultado, después de todo lo que hemos vivido. Nos emociona profundamente la respuesta y el cariño de nuestros clientes, que siguen confiando y apostando por nosotros».

Estos reconocimientos ponen de relieve, un año más, la creatividad y excelencia de los reposteros de Albal, consolidando la localidad como un referente en la elaboración de las tradicionales 'mocaoraes' valencianas y en la presentación artística de sus escaparates.

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Albal, Raquel García, señaló: «Nos sentimos muy orgullosos del talento de nuestros reposteros. Los éxitos de David Esteve y Pastelería Galán no solo reflejan su creatividad y profesionalidad, sino que también ponen en valor a nuestra localidad y fortalecen el prestigio del comercio local».

Tradición repostera y talento de dos jóvenes artesanos, motivo de orgullo para la localidad de Albal, que consolidan el valor del comercio local y de proximidad, tal y como destacan desde el Consistorio.