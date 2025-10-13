Entrega de los Premis Jaume I de la Vila de Llíria con motivo del 9 d'Octubre

Extras. LLÍRIA Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00 Compartir

Con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento edetano entregó el pasado jueves los Premis Jaume I de la Vila de Llíria 2025, con los que ha reconocido la trayectoria de diversos vecinos y vecinas y asociaciones del municipio que han destacado en la educación, la salud, el deporte y la cohesión social. En el acto, celebrado en el Centro Multiusos, fueron distinguidos Santiago Vicente Llavata, docente titular de la Universitat de València (UV), que obtuvo el pasado año el segundo galardón de los Premios Educa Abanca al mejor profesor de universidad de España y que cuenta con reconocida carrera en el campo de la docencia, investigación y divulgación de la lengua castellana; Raquel Faubel Cava, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, quien ha ejercido una importante tarea docente y divulgadora como profesora de la UV, con una metodología propia presentada en congresos y que se ha convertido en un referente internacional; Éric Igual Úbeda, joven ciclista con una prometedora carrera desde niño, que en este 2025 logró dos medallas de oro en el Campeonato del Mundo Júnior de ciclismo en pista celebrado en Apeldoorn (Países Bajos); y la Asociación Tyrius de Llíria, que este año celebra su 35 aniversario y constituye, gracias a su intensa actividad cultural, solidaria y por la igualdad, un pilar fundamental en la vida social del municipio.

El alcalde Paco Gorrea destacó que estas personas y entidades «han ejercido una gran labor en ámbitos muy distintos y son el espejo en el que se refleja el pueblo valenciano, porque nos demuestran que la identidad propia se manifiesta con hechos concretos, con el compromiso y esfuerzo compartido». «Son ejemplos vivos de nuestra tierra, hombres y mujeres de Llíria que, con su dedicación, ilustran lo mejor de lo que somos y de lo que podemos ser», añadió el primer edil.

El acto de entrega de los Premis Jaume I de la Vila de Llíria 2025 contó también con la actuación del Grup de Danses i Rondalla El Tossal.