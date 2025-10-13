Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de hoy entrega 15.000.000 euros a un acertante y 1,3 millones en 16 localidades
Entrega de los premios. LP

Entrega de los Premis Jaume I de la Vila de Llíria con motivo del 9 d'Octubre

Extras.

LLÍRIA

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00

Con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento edetano entregó el pasado jueves los Premis Jaume I de la Vila de Llíria 2025, con los que ha reconocido la trayectoria de diversos vecinos y vecinas y asociaciones del municipio que han destacado en la educación, la salud, el deporte y la cohesión social. En el acto, celebrado en el Centro Multiusos, fueron distinguidos Santiago Vicente Llavata, docente titular de la Universitat de València (UV), que obtuvo el pasado año el segundo galardón de los Premios Educa Abanca al mejor profesor de universidad de España y que cuenta con reconocida carrera en el campo de la docencia, investigación y divulgación de la lengua castellana; Raquel Faubel Cava, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, quien ha ejercido una importante tarea docente y divulgadora como profesora de la UV, con una metodología propia presentada en congresos y que se ha convertido en un referente internacional; Éric Igual Úbeda, joven ciclista con una prometedora carrera desde niño, que en este 2025 logró dos medallas de oro en el Campeonato del Mundo Júnior de ciclismo en pista celebrado en Apeldoorn (Países Bajos); y la Asociación Tyrius de Llíria, que este año celebra su 35 aniversario y constituye, gracias a su intensa actividad cultural, solidaria y por la igualdad, un pilar fundamental en la vida social del municipio.

El alcalde Paco Gorrea destacó que estas personas y entidades «han ejercido una gran labor en ámbitos muy distintos y son el espejo en el que se refleja el pueblo valenciano, porque nos demuestran que la identidad propia se manifiesta con hechos concretos, con el compromiso y esfuerzo compartido». «Son ejemplos vivos de nuestra tierra, hombres y mujeres de Llíria que, con su dedicación, ilustran lo mejor de lo que somos y de lo que podemos ser», añadió el primer edil.

El acto de entrega de los Premis Jaume I de la Vila de Llíria 2025 contó también con la actuación del Grup de Danses i Rondalla El Tossal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta
  3. 3

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  6. 6 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  7. 7 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  8. 8 Así son las candidatas a fallera mayor de Valencia 2026
  9. 9 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  10. 10 La reina Letizia sorprende con un vestido de tweed verde en el desfile de las Fuerzas Armadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Entrega de los Premis Jaume I de la Vila de Llíria con motivo del 9 d'Octubre

Entrega de los Premis Jaume I de la Vila de Llíria con motivo del 9 d&#039;Octubre