Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Homenaje en Pedralba. LP

Un corazón de piedra recordará la dana en Pedralba

La localidad realiza un homenaje a las víctimas y los voluntarios que ayudaron tras la riada

B. González/ A. Talavera

Alzira

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:29

Comenta

Durante estos días, cuando acaba de cumplirse un año de la trágica dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia, se suceden los homenajes en recuerdo de las 229 víctimas mortales. La mayoría de municipios llevaron a cabo este miércoles minutos de silencio y actos conmemorativos muy emotivos.

Pedralba ha optado por celebrar su homenaje este jueves, tras la celebración del funeral de Estado que tuvo lugar en el Museo Príncipe Felipe de Valencia. Este pequeño municipio de la comarca de los Serranos ha recordado a las víctimas y ha agradecido agradecimiento al voluntariado que participó en la limpieza y en el reparto de material en esos duros días. Precisamente ha sido con un monumento que el movimiento 'Corazón Esperanza', integrado por voluntarios de toda España, ha dedicado a Pedralba, a los fallecidos y a los voluntarios.

Se trata de un monolito en forma de corazón, ubicado en la zona de la 'báscula municipal', en el que se puede leer «En agradecimiento a todos los vecinos, agricultores y voluntarios por su ayuda y trabajo inestimable durante la trágica dana del 29 de octubre de 2024. Fuisteis la luz de la Esperanza'.

Cabe recordar que Pedralba fue uno de los más afectados en lo material y también por el número de vecinos que perdieron la vida, cinco en total. Precisamente, la pasada semana se hallaba el cuerpo de uno de ellos, Francisco Javier, una de las tres víctimas que permanecían desaparecidas un año después.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  5. 5 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  6. 6

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  9. 9 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  10. 10 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un corazón de piedra recordará la dana en Pedralba

Un corazón de piedra recordará la dana en Pedralba