Un corazón de piedra recordará la dana en Pedralba La localidad realiza un homenaje a las víctimas y los voluntarios que ayudaron tras la riada

B. González/ A. Talavera Alzira Jueves, 30 de octubre 2025, 17:29

Durante estos días, cuando acaba de cumplirse un año de la trágica dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia, se suceden los homenajes en recuerdo de las 229 víctimas mortales. La mayoría de municipios llevaron a cabo este miércoles minutos de silencio y actos conmemorativos muy emotivos.

Pedralba ha optado por celebrar su homenaje este jueves, tras la celebración del funeral de Estado que tuvo lugar en el Museo Príncipe Felipe de Valencia. Este pequeño municipio de la comarca de los Serranos ha recordado a las víctimas y ha agradecido agradecimiento al voluntariado que participó en la limpieza y en el reparto de material en esos duros días. Precisamente ha sido con un monumento que el movimiento 'Corazón Esperanza', integrado por voluntarios de toda España, ha dedicado a Pedralba, a los fallecidos y a los voluntarios.

Se trata de un monolito en forma de corazón, ubicado en la zona de la 'báscula municipal', en el que se puede leer «En agradecimiento a todos los vecinos, agricultores y voluntarios por su ayuda y trabajo inestimable durante la trágica dana del 29 de octubre de 2024. Fuisteis la luz de la Esperanza'.

Cabe recordar que Pedralba fue uno de los más afectados en lo material y también por el número de vecinos que perdieron la vida, cinco en total. Precisamente, la pasada semana se hallaba el cuerpo de uno de ellos, Francisco Javier, una de las tres víctimas que permanecían desaparecidas un año después.