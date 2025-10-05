Continúa el refuerzo de la red de alcantarillado frente a futuras lluvias

Extras. ALFAFAR Domingo, 5 de octubre 2025, 23:27 Compartir

El Ayuntamiento de Alfafar ha comprobado durante los episodios de fuertes precipitaciones registrados en los últimos días la eficacia de los trabajos de limpieza y mantenimiento realizados en imbornales y alcantarillas tras la dana. Gracias a estas actuaciones preventivas, no se han producido inundaciones en el municipio.

Desde el consistorio se han revisado las calles en las que la absorción del agua no fue al 100% inmediata, verificando que la red respondió de manera adecuada. En los puntos puntuales donde fue necesario, se realizaron actuaciones complementarias para asegurar el correcto drenaje.

Una vez finalizada la alerta por lluvias y tormentas, se llevaron a cabo diferentes actuaciones de mejora en la red de alcantarillado. En la confluencia de la calle Colón con Francisco Vila, Hidraqua, empresa concesionaria del servicio, llevó a cabo la renovación de los imbornales, que no habían funcionado de manera óptima durante las recientes lluvias. Esta intervención se realizó de forma preventiva mientras se espera la aprobación de las memorias técnicas, garantizando así su eficacia y un mejor rendimiento en el futuro. En varias zonas del municipio, se realizó una limpieza con Cuba y trabajos de mantenimiento en la red de alcantarillado, tanto en imbornales como en colectores, con el objetivo de reforzar la capacidad de evacuación en la zona.

El concejal de Urbanismo, Arcadio Del Real, ha destacado que «estas actuaciones forman parte de un plan de prevención que tiene como objetivo garantizar la seguridad de la ciudadanía en episodios de fuertes lluvias. Tras comprobar que las intervenciones realizadas después de la dana han funcionado correctamente, seguimos trabajando en la mejora de aquellos puntos que estos días de lluvia requerían una actuación más profunda, como los imbornales de la calle Colón. Nuestro compromiso es seguir reforzando la red de alcantarillado para evitar incidencias y asegurar el bienestar de todos los vecinos y vecinas de Alfafar».

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Alfafar, junto a Hidraqua, refuerza su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y con la prevención de incidencias derivadas de episodios de fuertes lluvias.