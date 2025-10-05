El CLIA participa en un encuentro de Unicef para la recuperación de la dana

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26 Compartir

El Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de El Puig de Santa Maria ha participado en un proyecto impulsado por Unicef junto con los municipios integrantes de la Red de Ciudades Amigas de la Infancia en la provincia de Valencia. La localidad de El Puig forma parte de esta red desde diciembre del año pasado.

Este proyecto ha puesto en marcha un grupo de participación infantil y adolescente con el fin de recoger las propuestas de los más jóvenes en relación con el proceso de reconstrucción y recuperación después de la dana del 29 de octubre de 2024.

Hasta ahora, se han realizado cuatro encuentros del grupo impulsor -del cual forma parte el CLIA de El Puig- en varios municipios de la provincia como Mislata, Manises y Quart de Poblet. También se celebró una jornada lúdica el mes de mayo en Paterna, en la cual participaron niños y niñas de todas las localidades involucradas, incluida Massanassa.

La última reunión tuvo lugar el sábado 27 de septiembre, con el objetivo de revisar y cerrar las propuestas trabajadas durante el año. Estas se incluirán en el documento final que se presentará el noviembre de 2025. Participaron 35 niños, niñas y adolescentes procedentes de los municipios de Alzira, Quart de Poblet, Manises, Carcaixent, Almussafes, El Puig de Santa Maria, Pobla de Farnals, Paterna, Picassent, Mislata, Burjassot, Massanassa y Catarroja. La participación de la infancia es un derecho que no se puede suspender en situaciones de emergencia. Además, representa una herramienta fundamental para fortalecer la resiliencia y la capacidad de recuperación. También es una obligación por parte de las administraciones escuchar y considerar las opiniones de los niños y adolescentes en procesos que los afectan directamente, como la respuesta y recuperación ante una catástrofe de esta magnitud.

Amigas de la Infancia

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia tiene como propósito colaborar con las entidades locales para situar el bienestar y la participación de los niños y adolescentes en el centro de las políticas municipales. El objetivo principal es garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos y crecer en entornos que favorezcan su desarrollo integral.

Esta propuesta ha sido liderada por Unicef España desde el año 2002, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Juventud e infancia -mediante un convenio firmado en el año 2004 con el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, del que formaban parte las políticas relacionadas con la infancia-, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia.