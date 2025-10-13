Cita con la música de Hombres G con el tributo 'Voy a pasármelo bien'

El próximo 18 de octubre a las 22 horas, el Parque del Molino de Godella se convertirá en el epicentro de la música ochentera con el espectáculo musical 'Voy a pasármelo bien', tributo Hombres G, que supone un homenaje a una de las bandas más emblemáticas del pop español.

Más que un simple tributo, este show promete ser, tal y como destacan desde el Ayuntamiento, «un éxtasis de buen rollo», gracias a un selecto repertorio, la alta calidad interpretativa de los músicos y una puesta en escena elegante que transportará al público a la edad dorada de los Hombres G. Cada concierto crea una atmósfera única, donde la nostalgia y la energía se unen para ofrecer una experiencia realmente inolvidable.

La cita contará además con zona de tardeo, ideal para disfrutar con amigos y vivir una jornada festiva alrededor de la música. Y la fiesta no acaba ahí: tras el concierto, la noche continuará con DJ y espacio para compartir con los amigos.

El evento, que cuenta con entrada gratuita, está organizado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Godella, que sigue apostando por propuestas culturales de calidad y abiertas a todos los públicos.

Una noche para cantar, recordar y pasárselo realmente bien, destacan desde la organización.