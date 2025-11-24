Cheste inicia la reparación del polideportivo municipal La previsión es reabrir las instalaciones en febrero de 2026

Ya están en marcha las obras de reparación deL Polideportivo Municipal de Cheste tras los daños causados por la dana, según ha informado el Ayuntamiento este lunes.

La inversión supera los️ 400.000 euros gracias a una subvención del Ministerio de Juventud e Infancia, para «devolveros unas instalaciones deportivas más seguras, modernas y funcionales», según indicaron fuentes municipales.

Entre las intervenciones previstas se habla de la reparación completa de la cubierta para acabar con las filtraciones, así como la mejora de la seguridad en todas las azoteas. También el arreglo de las pistas de pádel y el frontón exterior, junto con la impermeabilización de terrazas y muros.

La reforma se completa con la sustitución de puertas y de todo el material deportivo dañado, para unas obras que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que la previsión es abrir en febrero de 2026.

El alcalde de la localidad, José Morell, cometó que esta inversión «no sólo repara, sono que mejora un pilar fundamental para la vida social y la salud de nuestros vecinos».

