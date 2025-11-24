Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
Inicio de los trabajos de reparación. LP

Cheste inicia la reparación del polideportivo municipal

La previsión es reabrir las instalaciones en febrero de 2026

P. M.

VALENCIA

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

Ya están en marcha las obras de reparación deL Polideportivo Municipal de Cheste tras los daños causados por la dana, según ha informado el Ayuntamiento este lunes.

La inversión supera los️ 400.000 euros gracias a una subvención del Ministerio de Juventud e Infancia, para «devolveros unas instalaciones deportivas más seguras, modernas y funcionales», según indicaron fuentes municipales.

Entre las intervenciones previstas se habla de la reparación completa de la cubierta para acabar con las filtraciones, así como la mejora de la seguridad en todas las azoteas. También el arreglo de las pistas de pádel y el frontón exterior, junto con la impermeabilización de terrazas y muros.

La reforma se completa con la sustitución de puertas y de todo el material deportivo dañado, para unas obras que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que la previsión es abrir en febrero de 2026.

El alcalde de la localidad, José Morell, cometó que esta inversión «no sólo repara, sono que mejora un pilar fundamental para la vida social y la salud de nuestros vecinos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  3. 3

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  6. 6

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  7. 7

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  8. 8 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  9. 9 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  10. 10 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cheste inicia la reparación del polideportivo municipal

Cheste inicia la reparación del polideportivo municipal