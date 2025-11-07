Cerca de 90 garroferas monumentales heridas por la dana, en riesgo de muerte La Plataforma en Defensa de los Montes de Chiva denuncia la falta de actuación del Ayuntamiento

Ochenta y siete árboles monumentales de interés local, en su mayor parte garroferas, corren peligro de desaparecer en Chiva. Otros cuatro ya están muertos por la dana de hace un año y la falta de cuidados, según alertó este viernes Vicente Serena, presidente de la Plataforma en Defensa de los Montes de Chiva, quien criticó la falta de respuesta del Ayuntamiento de esta población de la Hoya de Buñol.

Los problemas para preservar los árboles son la falta de poda y la erosión causada por la dana, que además destrozó los ribarzos que protegían los ejemplares. Se encuentran en propiedades privadas, aunque Serena aseguró que habían aceptado las tareas de mejora comprometidas por el gobierno municipal de Chiva.

Esta población atesora la mejor y mayor colección de garroferas de España, seguramente del mundo. No en vano, llevan varios años ganando el concurso al ejemplar más preciado. Se trata de árboles monumentales, centenarios en la mayor parte de los casos, aunque se encuentran en campos agrícolas abandonados. «Los propietarios son personas mayores o se trata de herencias compartidas, en definitiva los árboles no reciben cuidados», comentó Serena.

Después de la dana, miembros de la plataforma se encargaron de realizar una inspección de todos los ejemplares monumentales. En los campos y montes del municipio hay 265 ejemplares, sobre todo garroferas. De la importancia de estos árboles en Chiva habla también que el declarado como mejor de España en 2023 tiene 500 años y un perímetro en el tronco de siete metros.

Serena comentó que hace un mes se reunieron en el Ayuntamiento para tratar dos temas de suma gravedad. «El primero era la ejecución del Plan de Prevención de Incendios Forestales, redactado hace ya cinco años, pero que hasta la fecha no ha visto ni un solo euro de inversión. La Sierra se encuentra en un riesgo inminente de devastación», aseguró.

«La suerte de nuestros montes pende de un hilo, y lo que podría ser una tragedia ambiental y social, puede ocurrir en cualquier momento y después llegarán los lamentos. El impacto de otro incendio sería irreparable. No solo perderíamos un patrimonio natural único, sino que las consecuencias para la biodiversidad, el suelo y el paisaje serían catastróficas», consideró.

En opinión de este experto, además del riesgo de una nueva dana tras un posible incendio aumentaría exponencialmente los daños. «Los montes, ahora casi completamente recuperados de vegetación, son fundamentales para la protección de los barrancos como cuenca reguladora del caudal de grandes avenidas, por lo que su conservación es vital para proteger los pueblos aguas abajo. La negligencia de las administraciones podría generar una nueva catástrofe mucho más devastadora», añadió.

El segundo tema tratado en la reunión fue precisamente el estado de los árboles monumentales, un asunto que ya arrastra 15 años de «promesas incumplidas». Según la Ley 4/2006 de Patrimonio Arbóreo, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad legal de garantizar la conservación del arbolado, especialmente en los casos de árboles abandonados o desatendidos, como es el caso de la mayoría de los ejemplares que necesitan intervención urgente.

La sorpresa ha sido, comentó Serena, que una partida presupuestaria de 25.000 euros para poda y refuerzo de las ramas en peor estado se ha trasladado al próximo año. «La palabra del Ayuntamiento se ha convertido en una promesa vacía. Tras iniciar los contactos con profesionales locales para proceder con los trámites necesarios para dar comienzo, por fin, a los trabajos de conservación, nos comunican de la noche a la mañana, que la partida ya no existe», comentó.

«Desde la Plataforma queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo ante esta actitud irresponsable. Es inadmisible que el Ayuntamiento falte a su deber y desprecie el trabajo y la dedicación de quienes llevamos años defendiendo este patrimonio natural. Pero lo más grave de todo es que están poniendo en peligro un legado único a nivel mundial, que no solo posee un incalculable valor ambiental, sino también una profunda significación cultural e histórica, transmitida de generación en generación», finalizó.

