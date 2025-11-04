Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Placas solares instaladas en Camporrobles. LP

Camporrobles destina más de 80.000 euros al despliegue de placas solares para abastecimiento de la población

En total, se han instalado 190 paneles solares de 585 vatios

M. G.

Camporrobles

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:13

Camporrobles apuesta por la energía solar. Recientemente han finalizado las obras de instalación de las nuevas placas solares en el pozo de La Bicuerca, infraestructura que abastece a toda la población.

Este proyecto ha sido posible gracias a una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que ha aportado una inversión total de 80.000 euros procedente de sus fondos.

En total, se han instalado 190 paneles solares de 585 vatios, que permitirán un importante ahorro energético y una reducción significativa de la huella de carbono generada hasta la fecha.

Con esta actuación, el ayuntamiento de Camporrobles reafirma su compromiso con la modernización, la eficiencia energética y el impulso de las energías limpias y sostenibles, buscando en otras administraciones impulso a los proyectos estratégicos de futuro

