Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cámara instalada en el barranco. Paellas en Silla. LP LP

Una cámara de control en el barranco de Mandor medirá el caudal de agua

Extras.

L'ELIANA

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:27

El Ayuntamiento de l'Eliana ha puesto en funcionamiento recientemente una cámara de control en el barranco de Mandor, a la altura del barrio de la Estación, con el objetivo de medir en tiempo real el caudal de agua y reforzar la seguridad de los vecinos y vecinas que viven en la zona próxima al cauce. El sistema, con visión nocturna y dotada de infrarrojos, permitirá un seguimiento permanente del barranco, ofreciendo datos actualizados y de gran utilidad para la toma de decisiones en caso de episodios de fuertes lluvias o riesgo de desbordamiento.

El alcalde, Salva Torrent, ha explicado que esta actuación es un paso más en la estrategia de prevención y protección civil. «Con las lluvias, es fundamental contar con herramientas que nos permitan reaccionar con rapidez y eficacia, así como ofrecer mayor tranquilidad a familias que viven junto al barranco», ha afirmado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  5. 5

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  6. 6

    El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8

    Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer
  9. 9

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa
  10. 10 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una cámara de control en el barranco de Mandor medirá el caudal de agua

Una cámara de control en el barranco de Mandor medirá el caudal de agua