Buñol inicia las obras de modernización de los polígonos El Llano y El Rincón Las reformas están orientadas a mejorar la seguridad vial y la vigilancia

P. M. VALENCIA Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:56

El Ayuntamiento de Buñol tiene previsto iniciar este jueves las obras de modernización de los polígonos industriales El Llano y El Rincón, dentro del Programa de Mejora de Infraestructuras en Parques Empresariales subvencionado por el IVACE. Se trata de dos subvenciones plurianuales (2025–2026), una para cada polígono, que suman un total de 140.000 euros. Sendos proyectos están orientados a mejorar la seguridad, la accesibilidad de estas áreas, impulsando el desarrollo económico local y la atracción de inversiones.

En primer lugar, se adecuarán los viales y la señalización viaria para garantizar una circulación más ordenada y segura. También se habilitarán nuevos aparcamientos para camiones y vehículos industriales, y se crearán zonas de estacionamiento seguras para bicicletas y patinetes dotadas de sistemas antirrobo.

En el polígono El Llano se llevará a cabo una regeneración paisajística de su zona verde, que incluirá actuaciones de jardinería, renovación del mobiliario urbano y acondicionamiento del entorno. Por su parte, en el polígono El Rincón se ejecutará la creación de un carril biosaludable de cerca de tres kilómetros. Asimismo, se instalarán cámaras de seguridad en los accesos a ambos polígonos, con el objetivo de reforzar el control y la protección de las instalaciones empresariales.

El concejal de Desarrollo Económico, Mario Alís, subrayó «la importancia de nuestros polígonos industriales como motores de empleo y desarrollo». «Esta actuación es una apuesta firme por la competitividad empresarial y la atracción de inversiones en Buñol, dotando a los parques empresariales de infraestructuras modernas, seguras y sostenibles», añade. Para minimizar las afecciones a la actividad de las empresas, los trabajos se realizarán también los sábados.