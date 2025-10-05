El 'bullying', el ciberacoso y la discriminación, principales preocupaciones de los jóvenes

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:27 Compartir

Más de 50 jóvenes de Canet d'en Berenguer, de entre doce y 30 años, participaron el pasado sábado en el I Forum Jove. La cita, que tendrá carácter anual, busca implicar a la juventud del municipio en el diseño de las políticas que les afectan, contribuyendo así a elaborar o mejorar el Plan de Juventud de la localidad. En el encuentro estuvieron presentes Pere Antoni, alcalde de Canet d'en Berenguer, y los concejales Rubén Furió, Juventud, Miguel Albero, Participación Ciudadana, y María José Panach, Hacienda.

Al término de la jornada, el alcalde destacó que «la cita ha sido muy productiva porque, sin los y las jóvenes de la localidad, difícilmente vamos a poder desarrollar políticas que mejoren nuestro pueblo para ellos y ellas, y, por tanto, para todos y todas». Además, subrayó que «el Plan de Juventud no puede ser un documento inamovible: es necesario revisarlo periódicamente para poder mejorarlo y este es el mejor foro para hacerlo».

La primera parte del I Forum Jove, celebrada de 11.30 a 13 horas, consistió en analizar las principales inquietudes de la juventud de Canet. La mayoría de los presentes coincidió en que los temas que más les preocupan ya están recogidos en el Plan de Juventud, aunque señalaron que es necesario reforzar especialmente la lucha contra el 'bullying' y el ciberacoso, la atención a la salud mental, la prevención de la discriminación por orientación sexual y de la desigualdad de género, así como la adicción al alcohol.

En cuanto a la emancipación, los asistentes destacaron la importancia de facilitar el acceso a la vivienda y de contar con más recursos para la orientación formativa y laboral. También reclamaron la creación de viveros de empresas o centros de 'coworking' -para fomentar el trabajo autónomo- y programas de impulso a la ocupación juvenil. Por último, una de las demandas más repetidas fue la de dotar a Canet de un Espai Jove más amplio, ya sea mediante la construcción de uno nuevo o la ampliación del actual.

Tras este trabajo, los participantes expusieron sus conclusiones al equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde. Ya por la tarde, transformaron sus propuestas en carteles que se colocaron a las puertas del Espai Jove, con el fin de que toda la ciudadanía pudiera conocer el resultado del encuentro.

Cabe recordar que, además del Forum Jove y del Plan de Juventud, Canet d'en Berenguer cuenta también con un Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, que se reunió por primera vez el pasado 17 de febrero. Este organismo, integrado por alumnado de 5.º y 6.º de Primaria y de Secundaria, se reúne periódicamente para trasladar propuestas al Ayuntamiento sobre cómo mejorar la localidad y sus políticas dirigidas a la infancia.