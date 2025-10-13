El Ayuntamiento recibe la máxima distinción en la VIII Gala Viles en Flors CV

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00 Compartir

Bétera sigue trabajando con empeño en la gestión de sus espacios verdes y sus actuaciones medioambientales y buena cuenta de ello se demostró el pasado día 3 de octubre en la octava edición de la Gala Viles en Flors en la que se reconoció dicho trabajo con la entrega de cuatro Flores de Honor, máximo reconocimiento del certamen. Un reconocimiento que la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha valorado muy positivamente «recibir el máximo número de Flores de Honor nos anima a continuar trabajando en un modelo de gestión ambiental en el que nuestra área de Parques y Jardines ha apostado firmemente y que permite mejorar los espacios verdes públicos y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, propiciando espacios agradables para el disfrute de todos y poniendo en valor su importancia como pulmón verde municipal y su protección ambiental».

La Alcaldesa de Bétera acudió junto al concejal de Parques y Jardines, Carlos Abad y la concejal de Medio Ambiente, Gloria Campomanes, a Alberic, municipio donde tuvo lugar la gala. Una gala, que contó con la participación de más de 50 municipios y en la que Elia Verdevío, Carlos Abad y Gloria Campomanes subieron al escenario a recoger este galardón que quesieron agradecer el concejal de Parques y Jardines. «Quiero aprovechar la ocasión para agradecer al jurado y a Asfplant este reconocimiento que pone en valor la dedicación y el trabajo de quienes contribuyen al mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes de Bétera y quiero también reafirmar el compromiso de este Equipo de Gobierno por la mejora de los parques y jardines municipales para el uso y disfrute de sus vecinos», destacó Verdevío.

Bétera forma parte de Viles en Flor desde febrero de 2023, año en el que consiguió tres Flores de Honor, que revalidó el pasado año 2024, año en el que también consiguió una Flor Especial por su Atractivo Turístico. Este año el jurado ha valorado, tal y como ha comentado Abad, que «Bétera es un municipio declarado zona libre de glifosato priorizando la lucha biológica frente al resto de tratamientos. Lo que implica que todos los trabajos se realizan desde una perspectiva ecológica, reutilizando los restos vegetales como mulch y destacando que todos los abonos orgánicos empleados tienen ecoetiqueta».

Viles en Flors es una iniciativa de Asfplant, Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunitat Valenciana, que tiene como objetivos promover la protección, mejora y puesta en valor de los espacios verdes en los municipios de la Comunitat Valenciana y contribuir con ello a mejorar de la calidad de vida de sus habitantes y su cohesión social; mejorar la imagen de los municipios y sus encantos de cara a visitantes y turistas; generar espacios de formación, reflexión y debate en torno a la gestión sostenible de los pueblos y ciudades; promover los espacios verdes como punto de encuentro de relaciones sociales intergeneracionales; y mejorar la conciencia social hacia las políticas de sostenibilidad ambiental y potenciación de los espacios verdes urbanos.

«Estos propósitos también los queremos para Bétera. Por ello, pertenecer y participar en la red de municipios de Viles en Flors nos permite alcanzarlos y también realzar la imagen del municipio de cara a visitantes y turistas así como generar espacios de reflexión y debate sobre la gestión sostenible de nuestro entorno urbano para concienciar y sensibilizar a nuestra ciudadanía», ha señalado la edil de Medio Ambiente.