El Ayuntamiento canalizará el tramo urbano de la Saleta

El Ayuntamiento de Aldaia anuncia que, de forma inmimente, comenzarán los trabajos para canalizar el tramo urbano del barranco de la Saleta. Según explica el alcalde de la localidad, Guillermo Luján, «mientras se inician las obras principales del proyecto de la Saleta, nos han autorizado a llevar a cabo una actuación previa que consistirá en canalizar el tramo del barranco que discurre por dentro del casco urbano de Aldaia y bajar la cota para que desagüe fuera del municipio y conecte, precisamente, con la canalización subterránea, unos trabajos que comenzarán de forma inminente». En este sentido, Luján insiste en que «desde el Ayuntamiento de Aldaia hemos promovido esta actuación, y el Ministerio de Transición Ecológica nos ha permitido hacerla, porque mientras seguimos a la espera de que se materialice el proyecto de canalización de la Saleta, esta primera actuación supondrá un avance, ya que actualmente el barranco desagua en el propio casco urbano».

En la misma línea, el consistorio ha adquirido unas nuevas compuertas, ya que la riada del 29 de octubre se llevó las antiguas, obligando al consistorio a improvisar defensas con sacos de arena en las diferentes alertas meteorológicas de los últimos meses. «No podemos volver a pasar por eso», lamenta Luján. En consecuencia, se han adquirido estas nuevas barreras, elaboradas con materiales de mayor durabilidad, que se colocarán en varios puntos de la denominada «zona cero». Con dimensiones que varían entre metro y medio y tres metros según el relieve del cauce de la Saleta, estas compuertas se activarán de forma preventiva cada vez que se emita una alerta meteorológica. «El objetivo de estas medidas temporales es ganar margen de reacción para salvaguardar a los vecinos hasta que se ejecute la gran obra de canalización del proyecto de la Saleta», señaló el alcalde. De acuerdo con las estimaciones municipales, la actuación permitirá canalizar hasta 130 metros cúbicos de agua hacia el plan sur, lo que reducirá de forma notable el peligro de anegamientos en el centro de la localidad. Asmimso, Luján recalcó que la anticipación es clave en un municipio acostumbrado a enfrentarse varias veces al año a avisos por lluvias intensas. «Cada temporada necesitamos reforzar las defensas, y estas compuertas, junto con la canalización, son esenciales para evitar que las danas vuelvan a golpear con la misma intensidad a nuestros vecinos», agregó.