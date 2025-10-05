El Ayuntamiento da la bienvenida a 20 operarios del Plan de Empleo Dana

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26 Compartir

Bajo la premisa de recuperar infraestructuras rurales esenciales dañadas por la dana del pasado 29 de octubre y de generar oportunidades laborales para personas en situación de desempleo, el Ayuntamiento de Bétera ha dado la bienvenida a 20 operarios agrícolas que se incorporan como segunda fase al Plan de Empleo Dana puesto en marcha en junio de este año. Un ambicioso proyecto que cuenta con una subvención del Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Sepe de 453.600 euros y una aportación municipal adicional, de 123.460,80 euros, destinada a completar el salario y cubrir la indemnización de fin de contrato de los trabajadores.

«Con la incorporación de estos 20 nuevos peones agrícolas continuamos encaminando todos nuestros esfuerzos a la prevención. Las recientes situaciones de emergencia con alerta roja nos indican la importancia de disponer de unas infraestructuras adecuadas y acondicionadas. La labor de estos operarios es fundamental para alcanzar nuestro objetivo», ha explicado la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, junto a la concejal de Personal, Marisa Silvestre, y la concejal de Obras Públicas, Gloria Campomanes. Un proyecto que vincula a distintas concejalías del Consistorio uniendo sinergias y permitiendo la coordinación, puesta en marcha y buen desarrollo de este Plan de Empleo Dana.

Tal y como ha señalado la concejal de Obras Públicas «con este segundo turno del Plan de Empleo Dana podemos reforzar trabajos muy necesarios en Bétera, como la limpieza y desbroce de caminos y barrancos, el mantenimiento de instalaciones municipales y pequeñas reparaciones en la vía pública. Desde el área de Obras agradecemos este apoyo, que nos permite atender con más agilidad las necesidades del municipio y mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas».

El objetivo de este plan es garantizar la seguridad, accesibilidad y conectividad rural del municipio, por ello, las tareas a realizar por el personal contratado se centran en la reparación del firme, la limpieza de márgenes y cunetas, el mejoramiento de drenajes y la señalización de caminos. Así como también el bacheo asfáltico, la reparación con hormigón y la reposición con zahorras de los caminos con el firme más deteriorado.

«No se trata solo de un contrato temporal, sino de una oportunidad para adquirir experiencia, confianza y competencias que serán de gran utilidad en su trayectoria laboral. Queremos que estos meses de trabajo no solo se traduzcan en un salario, sino también en una experiencia positiva», ha señalado la concejal de Personal.

Los trabajadores contratados estarán organizados en brigadas de cinco personas con un responsable por equipo que realizando una jornada de 35 horas semanales.

Una oportunidad de trabajo para los vecinos y vecinas del municipio de Bétera «que mejora su empleabilidad facilitando su integración al mercado laboral. Este Plan es posible gracias a la colaboración entre administraciones, que demuestra que cuando se suman esfuerzos se pueden lograr proyectos que transforman de verdad nuestro municipio», ha destacado el concejal de Empleo, Adrián Cámara.

Con las labores que se iniciaron la pasada semana estos 20 nuevos operarios se conseguirá completar la adecuación, acondicionamiento y rehabilitación de un total de 85 km de caminos rurales que ya emprendió el primer turno de trabajadores en junio y que en palabras del concejal de Agricultura, David Esteban, «garantiza una correcta transitabilidad de vehículos y personas por estas zonas rurales de cara a afrontar futuras situaciones de emergencia mejorando la conectividad y garantizar el acceso a las explotaciones agrícolas para minimizar el impacto económico de uno de los sectores prioritarios de la actividad económica local puesto que Bétera es un municipio eminentemente agrícola».