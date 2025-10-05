Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Detalle del cartel de la iniciativa. LP

Ayuda para familias con niñas y niños de cero a tres años para gastos de comedor

Extras.

BURJASSOT

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:27

El Ayuntamiento de Burjassot, desde las Concejalías de Servicios Sociales y Educación, dirigidas por Manuela Carrero, respectivamente, va a dar un paso más en su continua ayuda a las familias del municipio para que puedan hacer frente a los gastos que se generan con la vuelta al cole de los más pequeños de la casa. El Consistorio va a dar una ayuda de 100 euros a las familias con niñas o niños escolarizados en educación infantil, de cero a tres años, en los centros del municipio; ayuda con la que se quiere apoyar a las familias para sufragar parte de los gastos de comedor de los peques.

Las bases, con la documentación a aportar y el resto de requisitos a cumplir por parte de las familias que opten a las ayudas, pueden consultarse en la web del Ayuntaiento. El período de presentación de las mismas será de 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de las citadas bases en el BOP (2-10-2025) y se podrá presentar tanto de manera telemática en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, como en los Centros Municipales de Servicios Sociales de la Zona 1, plaza Gómez Ferrer, 4, y de la Zona 2, calle Isaac Peral, 67, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. También se podrá presentar por Registro General de Entrada (SAC) en su horario de atención. El período de entrega de la las solicitudes será del viernes 3 de octubre al viernes 17 de octubre.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas para sufragar los gastos de comedor y material escolar las niñas y niños escolarizados en los centros de educación infantil del municipio que estén empadronados y/o acrediten la convivencia en Burjassot o bien cuyos progenitores, tutores, cuidadores o acogedores tengan su domicilio laboral en el municipio. Además, los ingresos familiares y la renta per cápita anual de todos los componentes de la familia o convivencia a la que pertenezca el solicitante, no deberá exceder de seis veces el IPREM (Indicador Público de renta de Efectos Múltiples) anual.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  5. 5

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  6. 6

    El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8

    Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer
  9. 9

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa
  10. 10 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ayuda para familias con niñas y niños de cero a tres años para gastos de comedor

Ayuda para familias con niñas y niños de cero a tres años para gastos de comedor