Ayuda para familias con niñas y niños de cero a tres años para gastos de comedor

El Ayuntamiento de Burjassot, desde las Concejalías de Servicios Sociales y Educación, dirigidas por Manuela Carrero, respectivamente, va a dar un paso más en su continua ayuda a las familias del municipio para que puedan hacer frente a los gastos que se generan con la vuelta al cole de los más pequeños de la casa. El Consistorio va a dar una ayuda de 100 euros a las familias con niñas o niños escolarizados en educación infantil, de cero a tres años, en los centros del municipio; ayuda con la que se quiere apoyar a las familias para sufragar parte de los gastos de comedor de los peques.

Las bases, con la documentación a aportar y el resto de requisitos a cumplir por parte de las familias que opten a las ayudas, pueden consultarse en la web del Ayuntaiento. El período de presentación de las mismas será de 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de las citadas bases en el BOP (2-10-2025) y se podrá presentar tanto de manera telemática en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, como en los Centros Municipales de Servicios Sociales de la Zona 1, plaza Gómez Ferrer, 4, y de la Zona 2, calle Isaac Peral, 67, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. También se podrá presentar por Registro General de Entrada (SAC) en su horario de atención. El período de entrega de la las solicitudes será del viernes 3 de octubre al viernes 17 de octubre.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas para sufragar los gastos de comedor y material escolar las niñas y niños escolarizados en los centros de educación infantil del municipio que estén empadronados y/o acrediten la convivencia en Burjassot o bien cuyos progenitores, tutores, cuidadores o acogedores tengan su domicilio laboral en el municipio. Además, los ingresos familiares y la renta per cápita anual de todos los componentes de la familia o convivencia a la que pertenezca el solicitante, no deberá exceder de seis veces el IPREM (Indicador Público de renta de Efectos Múltiples) anual.