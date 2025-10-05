Arranca la recta final del 9 d'Octubre con actos culturales y solemnes

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:27 Compartir

La ciudad de Torrent afronta desde hoy la recta final de la programación con motivo del 9 d'Octubre, tras un intenso fin de semana en el que las actividades infantiles han llenado plazas y calles de familias, consolidando el carácter popular y participativo de esta fiesta. Durante los días 3, 4 y 5 de octubre, centenares de niños y niñas disfrutaron de cuentacuentos, teatro, rondallas, juegos tradicionales y talleres patrimoniales que se convirtieron en protagonistas de la agenda. La plaza Unió Musical, la avenida Olímpica, la plaza Fra Antonio Panes o la plaza Major se transformaron en escenarios de convivencia, donde la cultura popular valenciana se transmitió a las nuevas generaciones en un ambiente festivo.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado la importancia de este enfoque: «Queremos que nuestros niños y niñas sientan el 9 d'Octubre como una celebración propia, parte de su historia y de su futuro. Este fin de semana hemos visto cómo las familias se han volcado en las actividades y cómo la identidad valenciana se vive con ilusión desde la infancia».

La programación del 9 d'Octubre continúa esta semana con un marcado acento cultural y festivo, que incluye presentaciones literarias, investigaciones históricas, nombramientos festeros y actos solemnes. Entre ellas destacan presentaciones literarias que ponen en valor el patrimonio escrito valenciano, investigaciones históricas que profundizan en la memoria colectiva de Torrent y su comarca, así como actos de reconocimiento a las tradiciones locales y nombramientos festeros que simbolizan la continuidad de una herencia transmitida de generación en generación. Estos encuentros, que se desarrollarán en espacios emblemáticos como la Casa de la Cultura, el Ayuntamiento, l'Auditori y la Plaça Major, refuerzan la dimensión cultural de la celebración y consolidan el papel de Torrent como referente de identidad y participación en la comarca. Todo ello culminará el jueves 9 de octubre, día drande de los valencianos.

La alcaldesa Folgado ha destacado que «Torrent se prepara para vivir el 9 d'Octubre como lo que es: el día más importante del año para los valencianos, con solemnidad, emoción y orgullo compartido». Por su parte, María Fernández, concejala de Fiestas, ha informado que la programación se prolongará hasta el fin de semana, en particular el día 11, con la celebración del Día de la Hispanidad -12 de octubre-, que incluirá la gran feria infantil -a las 18 horas, en el Parc Central-, jornada gastronómica benéfica -a las 20 horas en el Parc Central- y un gran espectáculo musical, que comenzará a las 23 horas en la plaza de la Libertad.

«El Día de la Hispanidad es una fecha muy significativa para todos los que amamos España. Será una cita que unirá arte, música, gastronomía, infancia y solidaridad, poniendo de relieve la riqueza de nuestras tradiciones y nuestra cultura», ha subrayado la concejala.