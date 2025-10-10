Alborache, pendiente de reparar los pasos sobre el río y el polideportivo

A. Talavera Alborache Viernes, 10 de octubre 2025, 14:01 Comenta Compartir

El río Buñol que otorga encanto al municipio deAlborache se desbocó el día de la dana causando importantes daños y poniendo en riesgo al municipio.

Los cauces y los pasos de los ríos fueron los más afectados ya que quedaron arrasados por la fuerza del agua. Los principales barrancos ya están reparados y se trabaja también en retirar los árboles del que va a Turís para facilitar la recogida de las precipitaciones.

En cuanto a los pasos del río Magro y Buñol el municipio está a la espera de recibir la autorización de la Confederación para poder llevar a cabo los proyectos ya preparados.

En infraestructuras municipales la peor parada fue el polideportivo que sufrió destrozos de importancia. La memoria para su reparación que asciende a medio millón de euros está pendiente de la autorización por parte del ministerio.

6,9 millones de euros otorgados por el ministerio

«Creo que antes del verano las infraestructuras más urgentes, como son el polideportivo y el paso de los ríos, estarán acabadas», comenta el alcalde de Alborache, Jesús Higón, que añade que Tragsa se encarga de las obras y una vez que pasan la fase administrativa y comienzan avanzan rápidamente.

El principal paraje del municipio, la Ruta de los Molinos situado junto al río, también quedó gravemente perjudicado y en estos momentos se está adecentando para poder tener listo este recorrido natural en menos de un mes ya que tan sólo falta actuar en el último tramo.