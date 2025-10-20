Más de 5.600 damnificados de la zona dana dependen todavía del Banco de Alimentos El presidente de la entidad, Jaime Serra, alerta de que la cifra de familias que piden las ayudas en Valencia crece en cada reparto

Paco Moreno Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El Banco de Alimentos ha programado para mañana martes el reparto de productos en tres lugares, la sede de la entidad en la Pobla de Vallbona, los bajos del estadio de Mestalla y en un local en Picanya, esto último dentro del reparto mensual en los municipios de la zona dana. Sólo en estos pueblos, señaló el presidente de la entidad, Jaime Serra, se atiende a más de 5.600 damnificados de las inundaciones del pasado 29 de octubre y cada vez son más.

Ocurre igual en el resto de los puntos de reparto. «Cada vez que hacemos uno llegan más de 40 personas nuevas a la cola. Se apuntan y les damos un lote, mientras sus datos son validados para que entren en el registro y así estén un año», afirma. Hoy en Picanya se espera a más de 200 familias en el reparto.

El Banco de Alimentos está presente en la zona dana prácticamente desde un día después del 29 de octubre. «Hicimos bocadillos y nos dedicamos a apoyar a todos los que se dedicaban a repartir también», comenta, para tener una mención destacada a la oenegé del chef José Andrés, World Central Kitchen, quien asegura que realiza «una labor extraordinaria, de verdad».

La asociación atiende en la zona dana directamente a 2.100 personas y a través de otros centros a unas 3.500 más. Tras la catástrofe se pusieron en marcha iniciativas como apadrinar a una familia para ayudarles a reponer todo lo perdido por las inundaciones. «Se ha apoyado a unas 225 familias con neveras, lavadoras, microondas, muebles, material de construcción, pago de alquileres reparación de una vivienda,... Y se lleva el alimento a casa a varias familias por falta de movilidad», asegura Serra.

¿Hasta cuándo tendrán este refuerzo para los daminificados? «Mientras haga falta ahí estaremos», responde Serra, quien destaca también el reparto de 3.500 tarjetas de compra en supermercados. «Antes hacíamos las campañas recogiendo productos y ahora se hace a través de donativos para comprar», comenta.

Una de las iniciativas novedosas es el reparto de tarjetas monedero de 50 euros para realizar compras en comercios locales de estos municipios, un reparto que se quiere iniciar lo antes posible para llegar a 5.000 en total. Serra pide a los Ayuntamientos que ayuden en la selección de las familias que deben tener derecho a este tipo de tarjetas. «Hemos pedido que nos apoyen pero lo tenemos que hacer todo», dice. En Picanya se repartirán las que sirven para supermercados. «Los servicios municipales son los que nos deben decir las personas que pueden llevarse las otras».

El problema parece no tener fin. Este año se da la ayuda a 59.622 personas con un total de 9,3 millones de kilos repartidos en lo que va de año. El incremento de personas que se quieren dar de alta es «alarmante y las cifras son ya astronómicas».

En los pueblos el reparto es mensual, mientras que en Mestalla es quincenal (dos días cada semana) y en la nave de la Pobla de Vallbona rondará una vez cada veinte días. «En el proyecto Pobla x Poble se nota la necesidad y son personas de aquellos pueblos, no de fuera», dice. «Se llevan un carro a tope con productos de todo tipo como aceite, azúcar, sal, patatas y más cosas», para destacar el papel que realizan las asociaciones a pesar de los problemas de logística que sufen para mover una cantidad tan elevada de productos para repartir.