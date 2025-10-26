Abierto al tráfico el nuevo «Puente de la Memoria» en Cheste La infraestructura se erige sobre el barranco del Poyo para conectar el casco urbano del municipio con la A-3 a través de la CV-378

La mañana de este domingo se ha abierto al tráfico el nuevo puente sobre el barranco del Poyo que conecta el casco urbano de Cheste con la A-3 a través de la CV-378, días antes del primer aniversario de la dana que provocó la riada que arrasó la anterior infraestructura, conocida como «puente de la gasolinera» y ahora inaugurada bajo el nombre de «Puente de la Memoria». Al acto de apertura han asistido concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cheste y la vicepresidenta segunda y diputada del área de Carreteras, Reme Mazzolari Tortajada.

El proyecto de la construcción del puente se ha llevado a cabo por la Diputación de Valencia y se ha ejecutado por la empresa Geocivil, con una inversión de 5,42 millones de euros a cargo del Gobierno de España.

Las obras comenzaron el pasado mes de marzo, a raíz de que los estudios realizados por la Diputación revelaran la imposibilidad de reconstrucción del histórico puente de Cheste, que data de 1920, a causa de los daños irreparables sufridos en su estructura, y la consiguiente necesidad de demolerlo para crear una nueva infraestructura con materiales modernos y cimentaciones adecuadas capaz de resistir futuras avenidas de agua.

«Con la apertura de este puente Cheste recupera todos sus accesos tras la dana, casi un año después del fatídico episodio», ha manifestado el alcalde de Cheste, José Morell.

«Durante todo este tiempo la coordinación con la Diputación ha sido muy buena, los plazos previstos se han cumplido y hoy, por fin, gracias también a la disposición del Gobierno de España a pagar esta infraestructura tan importante para Cheste, podemos abrir un nuevo puente más moderno y resistente, que incorpora un paso peatonal», concluye Morell.